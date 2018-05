Si laurea a Torino e decide di tornare nella sua Foggia a piedi | la sfida di Giovanni

Dopo la laurea torna a Foggia a piedi da Torino : "Voglio riscoprire l'Italia per non fuggire all'estero" : Il 26enne Giovanni Forcelli si è messo in cammino Dopo la laurea in ingegneria: "Voglio realmente sentire sulle mie gambe la distanza che per cinque anni mi ha...

La scuola di parodontologia post- laurea di Torino riconosciuta fra le migliori in Europa : ... struttura universitaria parte dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza: dove ogni anno si effettuano quasi centomila interventi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. ...

Addio tesi di laurea : l’idea di Scienze Politiche a Torino divide : Addio tesi di laurea : l’idea di Scienze Politiche a Torino divide La proposta per la triennale al dipartimento di Culture, Politica e Società fa discutere: tra gli studenti non tutti sono d’accordo Continua a leggere

Terremoto : domani a Torino il lancio in Anteprima Nazionale del premio di laurea Avus L’Aquila 2009 : domani a Torino il lancio in Anteprima Nazionale del premio di laurea Avus L’Aquila 2009 – Dedicato agli universitari per un nuovo impegno intorno alla prevenzione sismica e alla resilienza delle popolazioni e dei territori Fubelli – Università di Torino : “Stiamo attualmente conducendo, in Piemonte, studi per individuare faglie che possano potenzialmente causare terremoti più forti di quelli storicamente noti. Non si conoscono ancora –le ...