Shape of the World ha una data di uscita

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Nella giornata odierna lo studio indie Hollow Tree Games ha annunciato cheof theha unadiufficiale.Come riporta Dualshockers il titolo sarà disponibile dal 5 giugno su PS4 e PC e su Xbox One e Nintendo Switch dal 6 dello stesso mese.of theè un titolo di esplorazione in cui il giocatore rivestirà i panni di uno straniero, dovrà dunque esplorare ambientazioni surreali, in cui, per esempio, sarà possibile ammirare banchi di pesce nuotare fra le cime degli alberi. Qui sotto troverete il trailer del titolo.Quello che contraddistingue il titolo è la possibilitàal giocatore di esplorare con calma il mondo circostante, l'assenza di un qualsivoglia "timer" vi consentirà di dedicarvi alle più disparate attività come scalare alte montagne o volare insieme a delle balene. Insomma un titolo da assaporare con calma senza record o punteggi da battere, ...