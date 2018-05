Serie C | play off | i sorteggi | l' Alessandria debutta con la FeralpiSalò

Volley - Play Out Serie C : la PM Potenza battuta dalla Flyblue Volley Taviano : La PM Volley Potenza perde l’andata dei Play out di Serie C contro la Flyblue Volley Taviano: 1-3 in favore della squadra ospite La PM Volley Potenza esce sconfitta per 3-1 nella gara di andata dei Playout contro Flyblue Volley Taviano. Una sconfitta che non pregiudica la salvezza della PM che ha a disposizione la gara di ritorno e lo spareggio. Primo set combattuto per la PM Volley Potenza che deve sudare per tener testa alle ragazze del ...

Playoff NBA - Cleveland ancora al tappeto : Celtics 2-0 nella Serie : Cleveland Cavaliers ancora ko in quel di Boston, in Celtics volano sul 2-0 nella serie di finale di Conference ad Est Non basta la prova maiuscola di LeBron James, 42 punti per il ‘prescelto’, per evitare ai Cleveland Cavaliers la sconfitta 107-94 contro Boston nella finale di Eastern Conference. Dopo gara 2 i Celtics si portano sul 2-0 facendo un passo avanti importante nella serie: nella storia dei Playoff i Celtics non si sono mai ...

Video/ Viterbese Carrarese (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C Play off 2^ turno) : Video Viterbese Carrarese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nel 2^ turno dei Play off di Serie C. Passano i padroni di casa.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:38:00 GMT)

Video/ Albinoleffe Feralpisalò (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C play off 2^ turno) : Video Albinoleffe Feralpisalò (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, valida nel 2^ turno dei play off di Serie C. Passano i leoni del garda!(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:32:00 GMT)

Video/ Cosenza Casertana (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C play off 2^ turno) : Video Cosenza Casertana (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nel 2^ turno dei play off di Serie C. Passano i bruzi, per migliore classifica.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:26:00 GMT)

Video/ Juve Stabia Francavilla (4-3) : highlights e gol della partita (Serie C Play off 2^ turno) : Video Juve Stabia Francavilla (risultato finale 4-3): highlights e gol della aprtita valida nel secondo turno dei Play off di Serie C. Passano le vespe.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:22:00 GMT)

Playoff Serie C - Cosenza avanti con un pari : Il Cosenza impatta 1-1 contro la Casertana ma va avanti in virtù della migliore classifica nella stagione regolare: botta e risposta tra Tutino e Finizio. Questo il risultato del secondo turno dei ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James non basta a Cleveland - Boston porta la Serie sul 2-0! : I Boston Celtics confermano il fattore campo. Dopo le prime due partite della serie della finale della Eastern Conferen la squadra del Massachusetts è avanti con il punteggio di 2-0 sui Cleveland Cavaliers, cui non è bastato un super LeBron James per pareggiare i conti: gara-2, che si è disputata questa notte del TD Garden di Boston, è terminata con il punteggio di 107-94 in favore dei padroni di casa. Nel primo quarto la partita sembra mettersi ...

Serie B : TFN accoglie richiesta della Procura - date play off a rischio? Video : E' di pochi minuti fa la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 66 diramato dal Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare, che ha assunto alcune importanti decisioni in merito al deferimento del Bari Calcio, club di Serie B che lotta per ottenere il miglior piazzamento in chiave play off. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l'istanza della Procura per il deferimento del Bari Per quanto riguarda i deferimenti del Procuratore ...

Play out Serie C 2018 andata 19 maggio : orari e quale gara su Sportitalia Video : Sabato 19 maggio si disputera' l'andata degli spareggi per i Play out di Serie C 2018, mentre il ritorno è previsto la settimana successiva. A re gli orari delle partite e quale è stata scelta per la diretta tv. Le sfide in calendario sono Cuneo-Gavorrano Girone A, Vicenza-Santarcangelo Girone B e Racing Fondi-Paganese girone C. Il regolamento prevede che al termine del doppio confronto chi perde retrocedera' in Serie D [Video], mentre la ...

Serie C - playoff : passano Cosenza e Piacenza : Cosenza - Il secondo turno dei playoff di Serie C è storia. Fattore casa in larga parte rispettato, solo la FeralpiSalò e il Piacenza strappano il pass in esterna. Vincono di misura Viterbese , gol ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino reagisce contro Trento e porta la Serie sull’1-1! : Uno a uno e palla al centro, per usare una metafora calcistica. La Sidigas Avellino ha dominato gara-2 dei quarti di finali dei Playoff 2018 della serie A di Basket e ha pareggiato la serie contro la Dolomiti Energia Trentino vincendo con il punteggio di 80-59. La partita, di fatto, si è indirizzata nel primo quarto, in cui la formazione irpina ha scavato un gap che gli avversari non sono mai riusciti a ricucire nel corso del match: dal ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia non fa sconti. Reyer sul 2-0 contro Cremona : La Serie di quarti di finale tra Venezia e Cremona vede la Reyer condurre per 2-0. Non c’è stata storia in gara-2 al Taliercio, vinta dai lagunari per 108-76. Un successo costruito nel primo quarto di gioco, quando i campioni d’Italia hanno scavato un solco che la Vanoli non è mai stata in grado di ricucire. Anzi, dopo l’intervallo, il divario si è allargato progressivamente fino al +32 finale. La Serie si sposta ora a Cremona, ...

