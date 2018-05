Serie B Novara | accolto il ricorso per Macheda

Serie B Novara - Sciaudone - Moscati e Golubovic squalificati per l'ultima giornata : MILANO - Sono undici in tutto i giocatori fermati dal Giudice Sportivo a seguito dell'ultima giornata del campionato cadetto. Tutti per una giornata, ad eccezione di Alan Empereur , del Bari "per ...

Lega Serie B - domani Novara-Palermo per Supercoppa primavera 2 Tim : Si terrà domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 14, presso il Centro tecnico federale di Coverciano, la Supercoppa primavera 2 Tim con le vincenti dei due raggruppamenti, Novara e Palermo, che si sfideranno in gara secca. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia a partire dalle 14. A dirigere il match l’arbitro De Santis coadiuvato da Nuzzi e Mariottini. Evento storico dato che si tratta della prima edizione di questa ...

Video/ Perugia Novara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata) : Video Perugia Novara (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 41^ giornata della Serie B. Moscati trova il pareggio per gli azzurri.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:50:00 GMT)

Video/ Novara Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Novara Pescara (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Valzania pareggia i conti per i delfini al Silvio Piola.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:36:00 GMT)

Serie B Novara-Pescara - dirige Piccinini. Spezia-Pro Vercelli : Martinelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quarantesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 5 maggio alle ore 15. Due i posticipi: domenica, alle ore 17.30 c'è Cesena-...

Serie B Novara - 4 turni di stop per Macheda : TORINO - Campionato finito per Federico Macheda del Novara , squalificato per 4 turni. Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie B dopo la 18/a giornata di ritorno di campionato. Il giocatore del ...

Video/ Cremonese Novara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata) : Video Cremonese Novara (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 39^giornata della Serie B. Claiton trova il pareggio per i grigio rossi.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:30:00 GMT)

Probabili Formazioni Cremonese-Novara - Serie B 01-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Cremonese-Novara, Serie B 2017/2018, 39^ Giornata ore 15.00: analisi e pronostico della partita. Grigiorossi a caccia della vittoria dopo sedici turni. Cremonese-Novara 1 Maggio. Nell’incontro programmato per martedì pomeriggio e valido per la 39esima giornata del campionato cadetto, si incontreranno quindicesima e 17ma in classifica. I Grigiorossi sono quindicesimi in classifica a quota 43 e vengono da ...

Video/ Empoli Novara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 38^ giornata) : Video Empoli Novara (1-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 38^ giornata. Toscani fermati dalla rete del piemontese Puscas al 45'+4.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Conegliano Novara/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (gara 4 finale scudetto Serie A1) : diretta Conegliano Novara: info Streaming video e tv. Si accende oggi la fondamentale gara 4 della finale scudetto che potrebbe regalare alle pantere il titolo italiano.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:03:00 GMT)

Serie B - l'Empoli è la prima promossa in A : 1-1 con il Novara - campionato dominato : l'Empoli è la prima neopromossa in Serie A per la prossima stagione. Grazie all'1-1 in casa contro il Novara , i toscani allenati da Andreazzoli conquistano la promozione matematica con 4 giornate di ...

L'Empoli pareggia con il Novara ed è promosso in Serie A : L'Empoli è promosso in Serie A per la stagione 2018-2019. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli ha ottenuto la certezza matematica del salto di categoria, con quattro giornate di anticipo sulla ...

Calcio : l’Empoli torna in Serie A! Basta il pareggio contro il Novara alla squadra di Andreazzoli : Il sogno è diventato realtà. Dopo la retrocessione della stagione scorsa, l’Empoli torna in Serie A. Agli uomini di Andreazzoli Bastava un pareggio contro il Novara, nel match odierno al Castellani, valido per il 38° turno del campionato cadetto, e così è stato (1-1). E’ il solito Francesco Caputo a sbloccare il risultato (25° gol stagionale, sempre più solo in vetta alla graduatoria dei marcatori in Serie B) al 36′. Toscani ...