Serie A Spal | Viviani di nuovo in gruppo

Biglietti SPAL-Sampdoria (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 18, il “Paolo Mazza” sarà tutto per la SPAL, che affronterà la Sampdoria in un confronto che vale la salvezza, in quest’ultima giornata di campionato. La squadra di Semplici deve vincere e poi tenere conto di quello che faranno il Chievo contro il Benevento, al “Bentegodi”, e il Cagliari impegnato contro l’Atalanta, in lizza per l’Europa League. Ferraresi che, in terzultima ...

Video/ Torino Spal (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Torino Spal (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Grande Torino. I granata vincono in rimonta e dunque gli estensi devono ancora salvarsi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:00:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Alla lunga è emersa la qualità del Torino» : TORINO - "Potevamo prenderci un risultato positivo" . Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con il Torino : "La squadra ha interprepato la ...

Serie A Torino-Spal 2-1 - il tabellino : TORINO - Il Torino batte la Spal con il punteggio di 2-1 nella partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A. A segno Belotti e De Silvestri. Torino-Spal 2-1 : NUMERI E STATISTICHE TORINO ,...

Serie A Torino-Spal. probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : TORINO - Oggi alle 15 il Torino riceve la Spal . Granata ormai senza particolari assilli di classifica, ma vogliono congedarsi bene dal proprio pubblico, mentre la Spal va alla ricerca di punti ...

Serie A : Inter-Sassuolo 1-2 - per Spalletti la Champions è quasi irraggiungibile : Politano e Berardi affondano i nerazzurri, a cui non basta Rafinha: la Lazio a Crotone può centrare la matematica qualificazione

Serie A Inter - i convocati di Spalletti in vista del Sassuolo : MILANO - L'allenatore dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 21 giocatori in vista del prossimo match di campionato, contro il Sassuolo . Out Gagliardini , rientra Miranda . Questo l'elenco ...

Serie A Roma-Juventus - arbitra Tagliavento. Torino-Spal : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato, valevole come trentasettesimo turno del campionato di Serie A, in programma domenica alle 15. Due gli ...

Serie A Spal - Semplici : «Volevamo i tre punti a tutti i costi» : ... tecnico della Spal , dopo la vittoria per 2-0 sul Benevento , già retrocesso: "Oggi era una gara importante, un esame che temevamo - dice a Sky Sport - Il Benevento non aveva nulla da perdere e ha ...

Serie A Spal - Semplici : «Ottenuto ciò che volevamo» : FERRARA - Leonardo Semplici, dopo la vittoria per 2-0 della sua Spal in casa contro Benevento , esprime tutta la sua gioia: "Oggi era una gara importante, un esame che temevamo. Il Benevento non aveva ...

Serie A Spal - Lazzari : lesione al legamento. Salamon in gruppo : FERRARA - La Spal al lavoro in vista del prossimo match di campionato, contro il Benevento . Assente dalla seduta Manuel Lazzari : per lui, in seguito all'infortunio occorso durante l'incontro con il ...

Serie A Spal - Simic influenzato. Lazzari : lesione al legamento : FERRARA - La Spal al lavoro in vista del prossimo match di campionato, contro il Benevento . Assente dalla seduta Manuel Lazzari : per lui, in seguito all'infortunio occorso durante l'incontro con il ...

Video/ Verona Spal (1-3) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Verona Spal (1-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match al Bentegodi (domenica 29 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:44:00 GMT)