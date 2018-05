Serena Williams | niente Internazionali | la tennista va a mangiare a Prati nel suo locale

Roma - una cacio e pepe per Serena : la Williams arriva e premia la cucina romana : Che Serena Williams sarebbe venuta a Roma anche senza giocare agli Internazionali si sapeva. E ora si conosce anche il primo luogo in cui ha messo piede, anzi bocca: un ristorante con tipica cucina ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2018 : Serena Williams rinuncia a Roma - non è in forma. Assente al Roland Garros? : Serena Williams si è cancellata dal tabellone degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 12 maggio. L’ex numero 1 al mondo, ora scivolata al 454 dopo la maternità e inserita nel draw di Roma grazie al ranking protetto, ha dichiarato di non essere ancora al top della forma e che si sta preparando per essere pronta al 100% per competere. La 36enne sta faticando a riprendere ritmo dopo la gravidanza: quest’anno ha ...

Internazionali d'Italia - ci sarà anche Serena Williams : NEW YORK - Serena Williams tornerà a giocare gli Internazionali d'Italia dopo la parentesi dello scorso anno, quando era ferma per la gravidanza. La 36enne campionessa statunitense, rientrata nel ...

Serena Williams : 'Voglio un altro bebè'. Isner sarà papà - Mirza mamma : ... ha detto : ' Ne voglio sicuramente due , se Dio vuole, ma ora voglio anche il tennis - ha detto l'ex numero uno del mondo -. La cosa più gratificante è vedere il sorriso di Olympia ogni giorno'. ...

Serena Williams può contare su Alexis Ohanian : Serena Williams, 36 anni e 23 Slam in bacheca, può contare su una marcia in più: il marito Alexis Ohanian, 34, suo primo fan e sostenitore. Il co-fondatore di Reddit l’ha accompagnata sul red carpet di una delle sue notti più importanti, l’anteprima della serie di documentari Being Serena, in onda dal 2 maggio su HBO. La tennista ha scelto un abito bianco ed è sembrata perfettamente a suo agio in questo nuovo ruolo. A tifare per lei ...