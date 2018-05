Serena Garitta in difesa di Barbara D'Urso e del Grande Fratello : le parole : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie del Grande Fratello, il reality di Mediaset che andrà in onda stasera con la quinta puntata. Le ultime novità svelano che Serena Garitta ha scritto un lungo post su Instagram per difendere il programma di Canale 5 e la sua conduttrice. La Garitta difende il Grande Fratello di Barbara D'Urso Il Grande Fratello non smette di far parlare di sé dopo i gravi fatti accaduti all'interno della casa di ...

Serena Garitta difende Barbara d'Urso e Grande Fratello/ “Perché deve proporre modelli? Riflette la società” : Serena Garitta difende Barbara d'Urso e Grande Fratello: “Perché deve proporre modelli? Riflette la società”. L'ex gieffina commenta le critiche al reality show(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:25:00 GMT)

'Mi sono rifatta il seno e...'. Serena Garitta - lo psicodramma dell'ex gieffina : confessione intimissima : Si è regalata un ritocchino al seno Serena Garitta, ex gieffina e inviata di Barbara D'Urso . Che in una intervista a Nuovo confessa: 'L'ho fatto per me stessa. E' stata una decisione che riguarda la ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Concorrenti già famosi - un ruolo speciale per Floriana Secondi e Serena Garitta : GRANDE FRATELLO 2018: nella casa, dal 16 aprile, Concorrenti già famosi per Barbara D'Urso. Scoppia la polemica sui social che avrebbero preferito sconosciuti.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Grande Fratello 15 : promo con Barbara D'Urso e le vincitrici Serena Garitta e Floriana Secondi (video) : Il Grande Fratello 15 partirà ufficialmente martedì 17 aprile 2018, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Barbara D'Urso.prosegui la letturaGrande Fratello 15: promo con Barbara D'Urso e le vincitrici Serena Garitta e Floriana Secondi (video) pubblicato su TVBlog.it 09 aprile 2018 23:15.

Grande Fratello - Barbara D'Urso e l'indiscrezione : 'Ruolo inedito per Serena Garitta' : Non solo 'mezze celebrità' nel Grande Fratello di Barbara D'Urso . Secondo un'indiscrezione di Alberto Dandolo su Oggi , Carmelita porterà con sé una vecchia conoscenza delle sue prime esperienze al ...

Grande Fratello 15 - Serena Garitta nel cast? : La quindicesima edizione del Grande Fratello è ai nastri di partenza e la conduttrice Barbara D'Urso, insieme con il capoprogetto e la produzione, sta mettendo in piedi il cast del reality di Canale 5. Sarà un'edizione particolare: non del tutto "nip", in quanto alcuni concorrenti saranno pescati dalle precedenti edizioni del programma mentre altri arriveranno dal mondo del web. Si parla di Andrea Cerioli (ex GF 13 e Uomini e Donne), ...

Barbara d’urso chiama Serena Garitta al Grande Fratello : Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso arruola Serena Garitta La nuova edizione del Grande Fratello versione Nip condotto da Barbara d’Urso è sempre più vicina, e proprio in questi giorni stanno uscendo le prime indiscrezioni a riguardo. Il settimanale Oggi ha lanciato una notizia veramente interessante. Secondo la rivista di gossip la conduttrice di Pomeriggio 5 avrebbe chiamato al suo cospetto Serena Garitta, vincitrice del reality ...

Grande Fratello 2018 : Barbara d’Urso recluta Serena Garitta : Serena Garitta nel cast del Grande Fratello Nip 2018: Barbara d’Urso la vuole nel cast… ma non come concorrente Mancano veramente poche settimane all’inizio del Grande Fratello Nip. A condurre il reality, come molti già sanno, sarà Barbara d’Urso che, dopo Pomeriggio 5 e Domenica Live, si aggiudica anche la prima serata di Canale 5. […] L'articolo Grande Fratello 2018: Barbara d’Urso recluta Serena Garitta ...

“Mi sono rifatta”. La nuova Serena Garitta. Boom! L’ex gieffina piomba nello studio di Barbara D’Urso e lascia tutti senza parole : Di successo ne ha fatto, ma è da un po’ che non si vede in giro. Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, è tornata in televisione per raccontare la sua esperienza con la chirurgia estetica. Lo ha fatto nel salotto di ”Pomeriggio 5”, ospite di Barbara D’Urso, sua grande amica e madrina del figlio Renzo, che ha avuto con il compagno Niccolò Ancona. Notato un grande rilassamento della ...