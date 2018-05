Seminario “No Pedofilia” il 26 maggio a Roma

romadailynews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il 26p.v., dalle ore 10.30 alle ore 18.00, presso il Museo storico nazionale dell’Arte Sanitaria di(Lungotevere in Sassia, 3) si terrà il“Stop. La partecipazione alè gratuita. Per iscriversi è sufficiente segnalare la propria presenza all’indirizzo di posta elettronica stopchildabuserome@gmail.com. Tale convegno si propone di affrontare il fenomeno della pedofilia tramite un approccio multidisciplinare. Il fine è quello di fornire ai partecipanti non solo una conoscenza più adeguata dell’argomento in termini legislativi, criminologici e psicologici, ma anche di proporre ad avvocati, consulenti legali, insegnanti, assistenti sociali, medici, genitori e a chiunque si interessi al fenomeno dei primi strumenti per farsi un’idea della presenza di eventuali segnali di abuso sessuale nei bambini. Altri obiettivi sono di illustrare alcune ...