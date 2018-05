Sell-off su azionariato Italia | corsa a vendere azioni banche | e non solo | sul Ftse Mib

Fmi : in Europa crescita forte - Sell-off mercati rappresenta un rischio : Ancora una volta, l'Fmi sostiene che laddove l'inflazione è bassa, "la politica monetaria dovrebbe continuare a essere di supporto per garantire un incremento duraturo dell'inflazione verso i target".

Francoforte : Sell-off per Lufthansa : Aggressivo avvitamento per la compagnia aerea tedesca , che tratta in perdita del 3,17% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Lufthansa rileva un allentamento della curva rispetto ...

Madrid : Sell-off per Indra : In forte ribasso la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che mostra un disastroso -2,86%. Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Indra ...

Piazza Affari : Sell-off per Sogefi : Affonda sul mercato la società di componentistica per l'industria dell'auto , che soffre con un calo del 3,93%. La tendenza ad una settimana di Sogefi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB .

Borse guardinghe - fiammata greggio scatena Sell-off sui Treasury. Carney affossa la sterlina : Il balzo del prezzi del petrolio a massimi dal 2014 non lascia indifferente il mercato, soprattutto sponda bond. Il tasso dei Treasury è tornato sopra il 2,9%. Gi indicatori del mercato ...

Governo - consultazioni CaSellati : Di Maio fa un'offerta a Berlusconi [LIVE] Video : LIVE consultazioni Casellati: oggi secondo giro di incontri Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha affidato al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti #Casellati un mandato esplorativo mirato a comprendere le reali possibilita' di formare un Governo che preveda la partecipazione del centrodestra unito e del Movimento 5 Stelle. Il primo giro di consultazioni [Video] condotto dalla Casellati però, si è ...

Sell-off a Wall Street con venti di guerra commerciale tra Usa e Cina : Ai microfoni di Bloomberg TV, il successore di Gary Cohn ha spiegato che il leader Usa "non vuole sconvolgere l'economia" e che quello statunitense è un "approccio moderato, non è una guerra ...

Piazza Affari : Sell-off per CNH Industrial : Si muove in profondo rosso il leader globale nel settore dei capital goods , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,37% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...

Dopo il Sell-off - ripresina in corso : I prossimi dati importanti sono la decisione sui tassi in INDIA giovedì, e venerdì per gli USA con la disoccupazione, bilancia commerciale, oltre che ai vari momenti di POLITICA. Gli scioperi contro ...

Borse europee : cali moderati rispetto al Selloff visto in Usa la vigilia : Il mercato si aspetta risultati nel complesso positivi, ma i conti fiscali saranno tenuti sotto grande osservazione per scoprire se la crescita coordinata dell'economia sta rallentando il passo. Alla ...

STM soffre Sell-off tecnologici : Teleborsa, - Si muove in profondo rosso STMicroelectronics, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti. Il titolo della società soffre il sell-off sui titoli tecnologici a livello europeo , ...