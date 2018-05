Seattle | tassa su Amazon per aiutare i senzatetto

Seattle contro Amazon e Starbucks : una tassa sulle aziende per dare casa agli homeless : New York - C'è il quartier generale e onnipresente di Amazon. C'è il primo coffee shop di Starbucks, patria della nuova cultura americana della

Seattle tassa Amazon (e non solo) per aiutare i senzatetto - l'azienda protesta : "Approccio ostile" : Il consiglio comunale di Seattle ha approvato la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il provvedimento passa ora al sindaco Jenny Durkan: la prima cittadina di Seattle ha espresso perplessità sulla misura e si è riservata il diritto di veto.L'Amazon tax prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente di un'azienda che ...

