Se il leghista spera in Sacchi (e nella fortuna) : È un martedì mattina impantanato e stanco, Matteo Salvini scrive su Twitter come vede la giornata, il futuro prossimo, l'arte della politica e queste sfibranti trattative sul governo. "Coerenza, pazienza, voglia di fare, umiltà, concretezza, e serve anche la fortuna". La frase ricorda le parole che Arrigo Sacchi prese in prestito dai giocatori di carte di Fusignano: "Occhio, pazienza e bus de cul". Salvini è un po' più prolisso, ma il senso è ...