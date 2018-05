Se chiedi a Google rispondono i libri Come funziona Talk to Books

agi

(Di mercoledì 16 maggio 2018)ha lanciato un nuovo strumento di ricerca che piacerà moltissimo ai lettori di tutto il mondo. Si chiamatoe permette agli utenti di ottenere delle risposte ai propri quesiti direttamente dagli oltre centomila volumi presenti in. Potrebbero essere dunque Dante, Tolstoj o Shakespeare, scelti da una intelligenza artificiale, a sciogliere i nostri dubbi sui dilemmi della vita ma anche su semplici curiosità quotidiane. Sarà un nuovo modo per esplorare il mondo letterario, classico e contemporaneo, partendo da una frase o da una domanda invece che da altri filtri più comunila ricerca per autore o per argomento. Più creatività e meno efficacia Chi usatonon sarà alla ricerca di risposte esaustive e dirette. Per quello, secondo ...