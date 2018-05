SCUOLA Prof di religione in commissione d' esame | non per potere | ma per autorità

Insegnante della SCUOLA di Balvano ricoverata per tubercolosi. Avviata profilassi : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Pallacanestro Senise Domenica 13 Maggio la finale al Palarotalupo 2 giorni ago ...

NAPOLI - PROF DISABILE SI SENTE MALE IN CASA : SALVATA DAGLI STUDENTI/ Un esempio contro il bullismo a SCUOLA : NAPOLI, una PROFessoressa DISABILE si assenta per due giorni dalle lezioni: STUDENTI preoccupati la trovano agonizzante in CASA dopo malore e le salvano la vita.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:20:00 GMT)

SCUOLA : aumenti netti di soli 50 euro. Soldi a giugno - prof pronti ai ricorsi : Un contratto atteso da oltre 10 anni e la busta paga che stenta ad aumentare. Per il personale della Scuola l'aumento potrebbe rivelarsi davvero magro: sono in arrivo poco più di 50...

Studente prende a pugni il prof e gli rompe il naso. L'aggressione in una SCUOLA nel centro di Avellino : Ad Avellino uno Studente di 17 anni ha preso a pugni un professore rompendogli il setto nasale. Lo riporta l'Agi, secondo cui il giovane, richiamato dal docente perché stava scorrazzando nel cortile della scuola con il suo motorino, ha fermato il mezzo e si è avvicinato al prof per colpirlo in pieno volto con un pugno. L'aggressione è avvenuta questa mattina all'inizio dell'orario scolastico in un istituto del centro di ...

Va a salutare i suoi ex prof a SCUOLA : 22enne si accascia e muore - malore per la nonna : Dramma nella mattinata di sabato a Canosa di Puglia. Un giovane è morto nel corridoio dell’istituto scolastico dove lo scorso anno aveva conseguito il diploma.Continua a leggere

Canosa - 22enne stroncato da un infarto a SCUOLA : era andato a trovare gli ex professori : Tragedia all'interno dell'istituto per i servizi sociali 'Luigi Einaudi': l'intervento con il defibrillatore è stato inutile. Anche la nonna, che lo...

Studente minaccia prof dopo sospensione : "A SCUOLA sei protetto - fuori no"/ Milano : insegnante lo denuncia : Studente minaccia prof dopo sospensione, lui lo denuncia. E' accaduto in una scuola di Cusano Milanino: il 19enne sospeso per 15 giorni dalle attività.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:30:00 GMT)

Studente minaccia il prof dopo la sospensione : "Fuori non sei protetto come a SCUOLA". Denunciato nel Milanese : dopo lunga assenza il 19enne era tornato in classe senza giustificazione. L'episodio all'Ipsia Molaschi di Cusano Milanino. L'insegnante: "Reagire è...

A SCUOLA monetine contro il professore/ Lui denuncia gli studenti : monetine in classe contro il professore a scuola. Lui denuncia gli studenti e racconta quanto accaduto a La Provincia di Cremona dietro garanzia di anonimato(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:38:00 GMT)

SCUOLA - monetine in classe contro il prof : insegnante denuncia i suoi studenti nel Cremonese : Sospensione e azione legale contro i responsabili. Lo sfogo del docente: "Non si può pensare di fare lezione in questo modo"

Reggio Calabria - alternanza SCUOLA-lavoro : concluso il percorso 'Unconventional Professional' : Grazie quindi alla Camera di Commercio e ad azioni come "Unconventional Professional", l'economia solidale, la legalità e il lavoro sembrano mete più vicine e reali' è quanto scrive in una nota il ...

SCUOLA - lo sciopero dei prof precari allunga il ponte : niente lezioni domani e giovedì : Due giorni di sciopero, indetti dall?Anief per domani e giovedì, che culmineranno con la manifestazione nazionale a Roma, sotto le finestre del Ministero dell?Istruzione, mentre...

Pesaro - prof aggredito in classe/ Bullismo a SCUOLA - due studenti bocciati : Pesaro, prof aggredito a scuola. È successo all’istituto Benelli, scuola di geni e di scalmanati, dove si vincono dei premi nazionali, ma si fa anche incetta di sospesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:59:00 GMT)

Arrivano i prof - Lino Guanciale 'Con noi la SCUOLA è un fumetto' - Cinema - Spettacoli : La passionaccia politica mi portava ad andare fuori dalle regole ma la passione mi ha fatto vivere la scuola in modo completo, la sera organizzavamo il cineforum, ci confrontavamo. Sono stato ...