Scuola | ‘Non chiediamo altre riforme al nuovo Governo | la scuola non è in grado di

scuolainforma

: Succede a Torre Annunziata, Napoli. Succede che la prof non si presenti a scuola per due giorni: strano, non ne ave… - MaxGramel : Succede a Torre Annunziata, Napoli. Succede che la prof non si presenti a scuola per due giorni: strano, non ne ave… - zaiapresidente : Non so voi cosa ne pensiate, ma secondo me ragazzi che si comportano così con un docente, di cui non hanno alcun ri… - MaxGramel : Sta passando il principio che la scuola serva soltanto a trovare un lavoro e non anche se stessi. “Il bambino azie… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) ‘Il mondo dellanon è indi tollerare. Bisogna unirsi per realizzare la nuova‘. Queste le parole dell’ex ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, oggi presidente della Compagnia San Paolo e autore del libro ‘Leadership per l’innovazione nella’. Il libro sarà presentato oggi a Roma, presso l’istituto Luigi Sturzo, via delle Coppelle 35., Profumo: ‘Non… L'articolo, ‘Nonal: lanon è indi tollerarne’ proviene dainforma.