Scontro mortale sull’A1 : Roma, 16 mag. – (AdnKronos) – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto tra due mezzi pesanti sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Roma, intorno alle 6 di questa mattina. Lo riferisce Autostrade per l’Italia precisando che sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della ...

Incidente mortale in tangenziale a Torino - Scontro tra auto e furgone : Incidente mortale oggi in tangenziale a Torino. Lo schianto intorno alle 12 ai confini tra Orbassano e Rivoli, in direzione sud Savona-Piacenza. Nulla da fare per Loris Cozza, 56 anni, residente a Torino, morto per le gravi ferite riportate. ...

Tesla : auto Scontro mortale aveva pilota automatico inserito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tesla : Scontro mortale innesca dubbi : Il guidatore della Tesla Model X coinvolta in un incidente mortale la scorsa settimana in California aveva appena inserito il pilota semi-automatic...