Scanzonissima | un sottofondo che intrattiene | ma il divertimento è un' altra cosa

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Lo sforzo c'è, ma non basta.prova a far ridere, ma non fa ridere, è intrattenimento a metà tra quello di un villaggio-vacanze e quello di un moderno Furore, ma fine a se stesso. Basta analizzarne i singoli elementi: non fanno ridere i personaggi delle due squadre, non fanno ridere le tremende stonature, non fanno ridere le prove, nè le battute che nascono più o meno spontanee (Esempio per dare un'idea del livello: "Gianluca (Impastato) ci sei?" "Sì, e anche C7"). Il risultato è un susseguirsi di prove simpatiche (resta il dubbio se qualcuno abbia toccato il ghiaccio della coppa di champagne), stonature (notevoli - tuttavia - Ilenia Lazzarin e Valeria Altobelli che cantano a due voci), e sketch comici di Fubelli e Impastato: il tutto va benissimo come, ma non fa sbellicare lo spettatore dalle risate. Non si capisce completamente il senso della gara, ma ce ...