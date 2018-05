Scanzonissima | Prima puntata 16 maggio 2018 | Diretta

“Scanzonissima” – Prima puntata del 16 maggio 2018 – Gigi e Ross nel nuovo game musciale di Raidue. : Sulle orme del vecchio Furore che era tornato lo scorso anno con discreti risultati, da questa sera per quattro mercoledì in Prima serata su Raidue va in onda “Scanzonissima”, il nuovo musical game show condotto da Gigi e Ross. Scanzonissima | Raidue | Meccanismo del gioco Due squadre, le Band, si scontreranno a suon di […] L'articolo “Scanzonissima” – Prima puntata del 16 maggio 2018 – Gigi e Ross nel ...