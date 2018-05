Scanzonissima | arriva su Rai2 il Killer Karaoke di Gigi e Ross Tutti gli ospiti

davidemaggio

(Di mercoledì 16 maggio 2018)Archiviato Sbandati e detto addio a Made in Sud,si preparano ad un nuovo debutto. Questa volta “pieno di difficoltà”. Da stasera, in prima serata su, noto format di importazione sui generis che mescola, con un pizzico di sadismo, le atmosfere dele di Stasera Tutto E’ Possibile. Due squadre, le Band, si scontreranno a suon di musica affrontando sfide molto originali, in cui metteranno a dura prova le loro abilità canore ma anche la loro resistenza fisica. Capitanata da un front man cantante, ogni Band sarà composta da un totale di quattro giocatori, quattro personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, della moda e non solo. Saranno in grado di cantare camminando a piedi nudi su ceci e uova? O ancora calati in una vasca di acqua ghiacciata? O in equilibrio su un disco rotante? Il giudice ...