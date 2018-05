SARRI VIA DA NAPOLI? De Laurentiis | Se mi chiede Sané | inutile parlare

Napoli - rivoluzione senza SARRI : via Jorginho e Mertens - blindato Zielinski : Dalla permanenza di Maurizio Sarri dipende anche il futuro di diversi giocatori, in qualche modo legati all'allenatore per motivi tecnici e professionali, spiega Mimmo Malfitano nell'articolo sulla ...

SARRI e Allegri - la verità sul loro destino : chi va via e chi resta : La sfida per lo scudetto è stata così lunga e intensa che ha sfinito sia il vincitore, Allegri, che il vinto, Sarri. È come se Juve e Napoli avessero spinto al massimo i motori fino a fonderli e ...

Bianchi : 'SARRI andrà via dal Napoli ma basta manfrine' : ' Il lavoro di Sarri e' stato ottimo - aggiunge Bianchi a 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - e se il rapporto tra i due e' ottimale lo continuerei, per andare avanti e raggiungere l'obiettivo. Se ...

Napoli - SARRI : “De Laurentiis? Mai litigato”/ “Futuro? Sto riflettendo - ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito” : Napoli, Sarri: “De Laurentiis? Mai litigato. Futuro? Sto riflettendo, ma se 6-7 vanno via il ciclo è finito”. Le ultime notizie sull'allenatore: le dichiarazioni dopo il pareggio col Torino(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:59:00 GMT)

De Laurentiis - SARRI VIA sarebbe peccato : ANSA, - NAPOLI, 5 MAG - "Conte è un amico, una persona che stimo molto, ci sono tanti bravi allenatori in Europa e nel mondo. Il peccato sarebbe disperdere il patrimonio di bellezza di gioco acquisito sul campo con Sarri, che si può definire cinematograficamente 'La grande Bellezza'. Il film ha vinto l'Oscar, Maurizio ...

De Laurentiis : "SARRI VIA da Napoli? Forti anche senza di lui" : Ecco le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport che ha anche affermato come la Juventus non abbia 'rubato' nulla: 'La Juventus? Non ci hanno rubato nulla, la Var a volte non è stata ...

Napoli - De Laurentiis : 'Altro che Orsato - la squadra è stanca. SARRI? Spero resti - ma se va via siamo pronti' : Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Dopo un lungo silenzio e l'assenza in occasione dopo le ultime partite del Napoli, ecco una lunga intervisa, nel suo stile, con concetti chiari ma sempre ...

Napoli - se SARRI va via ecco le cessioni : Jorginho in pole : Bisognerà riprogrammare, soprattutto se Maurizio Sarri dovesse lasciare per andare al Chelsea. Le probabilità che l'allenatore resti sono davvero esigue e in qualche modo l'ha lasciato intendere anche ...

Napoli - fine di un ciclo : quasi tutti i titolari verranno ceduti se SARRI va via Video : Il Napoli si prepara ad una rifondazione. Il ciclo è ormai concluso [Video], e lo sapeva bene anche lo stesso Sarri che la scorsa estate pregò i pezzi da 90 di restare per un solo anno per tentare l'assalto allo scudetto. Che questo venga vinto oppure no, ci sono diversi giocatori pronti a partire. Alcuni lasceranno la Campania solo in caso di addio del tecnico toscano, altri invece partiranno a prescindere da chi siedera' sulla panchina il ...

Allenatore Napoli 2018-2019 : chi arriva (se SARRI va via) : Il sogno scudetto sta scivolando via (anche se non tutto è ancora perduto), e anche il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli è un punto di domanda. Il legame che lega il tecnico ex Empoli alla squadra...

Napoli - dall'Inghilterra : 'SARRI va via? Pronti Conte o Benitez. In arrivo anche David Luiz' : LONDRA - Uno scambio col Chelsea o un clamoroso ritorno. Il futuro di Maurizio Sarri a Napoli è tutt'altro che certo e dall'Inghilterra fanno sapere che l'attuale tecnico dei partenopei sta scalando ...

Camilli - il presidente che mandò via Allegri e SARRI ai tempi del Grosseto : Quindi lo confermai, prima di separarci di nuovo perché pur avendo una squadra forte i risultati non arrivavano, per quanto mi dispiacque" ha raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. ...

SARRI VIA da Napoli? De Laurentiis ha in mente questo grande nome come sostituto Video : Mancano ancora sei giornate prima del termine di una stagione che ha visto il Napoli di Aurelio De Laurentiis e del mister Maurizio Sarri comportarsi da assoluta protagonista per gran parte del campionato. Peccato che in questa ultima parte, la Juventus sia riuscita a passare nuovamente avanti e che i partenopei adesso debbano fare una vera e propria impresa per arrivare allo scudetto. Mentre le attenzioni sono rivolte appunto al campionato, in ...