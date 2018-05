Sarri-De Laurentiis | si cambia a Napoli? Marco Giampaolo in cima alla lista | ma Carlo

Sarri VIA DA NAPOLI? / De Laurentiis : "Se mi chiede Sané - inutile parlare..." : SARRI via da NAPOLI? Il calciomercato può essere un vero problema, ma il Presidente Aurelio De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Il Chelsea intanto monitora la situazione.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:15:00 GMT)

Napoli - attesa per il vertice De Laurentiis-Sarri : Sarri o Ancelotti ? I tifosi del Napoli sfogliano la margherita in attesa che si definisca una volta e per tutte la questione allenatore. Tutti sperano nella riconferma del tecnico attualmente in ...

Carlo Ancelotti verso il Napoli - Aurelio De Laurentiis ci prova : addio a Maurizio Sarri - e... : L'addio di Maurizio Sarri sembra ormai imminente e tra i papabili nomi che prenderanno il suo posto sulla panchina del Napoli spunta anche quello di Carlo Ancelotti . Aurelio De Laurentis è alla ...

Napoli - i 10 punti dell'incontro tra Sarri e De Laurentiis : Napoli - Parole, parole, parole: e ce ne saranno di cose da dirsi, domani, in una giornata che può essere persino campale, e andrà a finire che lo sarà, perché non è il caso di negarsi nulla, magari ...

Napoli : De Laurentiis scatenato contatta Ancelotti - Sarri al Chelsea : Saranno, a meno di sorprese clamorose, le ultime due partite di Sarri sulla panchina del Napoli (il tecnico ex Empoli pronto di dire di “Si” al Chlesea) . Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nella mente del presidente Aurelio De Laurentiis starebbe prendendo corpo l’idea che porta a Carlo Ancelotti, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco terminata con l’esonero. Il quotidiano meneghino fa sapere che il noto produttore ...

Napoli calcio ultimissime - gelo tra De Laurentiis e Sarri : Brutti segnali sulla permanenza del tecnico toscano, che ieri pare aver posticipato di proposito l'allenamento pomeridiano per evitare l'incontro con il patron

La linea di De Laurentiis non cambia - Sarri non dovrà aspettarsi top player : La linea di mercato di De Laurentiis non cambia, se Sarri dovesse rimanere deve esserne consapevole La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: 'Dunque, la linea sul mercato non cambierà. De Laurentiis ha il merito di dirlo in anticipo e molto chiaramente. Sarri, quindi, non dovrà eventualmente aspettarsi ...

De Laurentiis : 'Ci hanno levato lo scudetto. Sarri? Anche Mazzarri arrivò secondo' : Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 10 al 30 luglio. Ma l'annuncio delle date del ritiro della squadra azzurra diventa l'occasione per fare un bilancio dell'ennesima ...

Napoli - De Laurentiis : “Tolti 8 punti. Ecco quando ci incontreremo con Sarri…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non usa mezza e misure e in occasione della presentazione del nuovo ritiro partenopeo, lancia benzina sul fuoco sul campionato. SU SARRI… “Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana. Sono sereno. Con lui in Trentino? Auguriamoci di sì, ma non posso costringerlo con la forza. Siamo arrivati secondi […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Tolti 8 punti. Ecco quando ci ...

NAPOLI - DE LAURENTIIS : “SCUDETTO? CE L'HANNO RUBATO”/ “Sarri? Non so se ha perso motivazioni” : NAPOLI, De LAURENTIIS: “Lo scudetto è nostro, ce L'HANNO tolto. Sarri? Non posso costringerlo a restare”. Il futuro dell'allenatore resta in bilico. La frecciata alla Juventus...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:26:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Mi auguro che resti - il produttore è più importante del regista' : Perché prima dell'inizio della stagione devi recuperare i cicli dei giocatori, i soldi sono importanti ma lo sport ne risente. Noi ragioniamo da industriali ma rimanere in Europa resta fondamentale'. ...

Napoli - De Laurentiis : “Lo scudetto è nostro - ce l'hanno tolto”/ “Sarri? Non posso costringerlo a restare” : Napoli, De Laurentiis: “Lo scudetto è nostro, ce l'hanno tolto. Sarri? Non posso costringerlo a restare”. Il futuro dell'allenatore resta in bilico. La frecciata alla Juventus...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:24:00 GMT)

De Laurentiis : 'Spero Sarri resti - ma non lo costringo' : 'Sarri ha avuto una bellissima esperienza qui, ha dato grandi risultati e mi auguro che rimanga'. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione ...

Il Napoli ora ha fretta : Sarri "convocato" da De Laurentiis : Dovranno incontrarsi, quanto prima. Probabilmente, Aurelio De Laurentiis non aspetterà la fine del campionato per convocare il proprio allenatore. Svanito il sogno scudetto, non dovrebbero esserci più ...