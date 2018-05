Sardegna | legato e sequestrato per la coca | tre giovani in manette

Blastingnews

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Erano in tre: un russo, un cagliaritano e un americano di origini dominicane. E coprivano un ampio mercato della droga – secondo quanto ricostruito dalla Polizia – che riforniva tutta la città di Cagliari, e non solo. Uno dei tre però voleva più soldi, Alexander Kapitonov (il russo), 23enne, e allora avrebbe rubato tre chili di droga ai suoi compari: Andrea Castagna, 24 anni, cagliaritano e Christopher Lee Cruz, 25 anni, nato negli Stati Uniti, originario della Repubblica Dominicana, ma residente da tempo a Cagliari. Capitonov chiaramente poi è sparito nel nulla. Loro però, il dominicano e il cagliaritano - per recuperarlo e riavere almeno i soldi secondo la Polizia – avrebbero minacciato di morte la mamma del compare russo e avrebbero anchee picchiato un suo amico, per farsi dire dove fossero i soldi e il loro ormai ex compare. Purtroppo per loro però, gli uomini ...