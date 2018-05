Salvini | «Un leghista agli interni Lo spread sale? I giochini della finanza non ci

Salvini in diretta su Facebook : «Un leghista agli Interni per i rimpatri. Io posso anche non fare il premier» : «Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno dato fiducia»

Governo - la verità sull'alt leghista 'Mani legate da Colle e Bruxelles' Quella telefonata Salvini-Meloni... : Governo Lega-M5S. Il vero motivo della frenata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio non sono tanto le differenze sul programma e la scelta del premier, quanto le profonde divergenze sul tema dell'Europa. L'asse Quirinale-Bruxelles... Segui su affaritaliani.it

Governo Lega-M5S - riprende il tavolo Salvini-Di Maio/ Il leghista : “Dall’Europa interferenze inaccettabili” : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:15:00 GMT)

Di Maio-Salvini verso l’accordo : «C’è intesa sui temi caldi». Il leader leghista : rivedere i trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Fantocci anti-Salvini con la svastica nel Napoletano. Il leader leghista : 'Non ho paura' : Un attacco diretto al leader della Lega Matteo Salvini nel Napoletano, a Quarto, dove due Fantocci con una maglia verde sono stati trovati appesi a testa in giù. Sui pupazzi la scritta 'Noi con ...

Carlo De Benedetti scatenato : “Pd in coma - M5s ridicolo - Salvini antisemita”. E il leader leghista : “Querelo” : Non è la prima volta che i suoi giudizi al vetriolo scatenano una bufera, ma Carlo De Benedetti a questo giro rischia una querela. Al Festival della Tv e dei nuovi mediaa Dogliani (Cuneo), intervistato da Lilli Gruber sui temi d’attualità politica, fa un’analisi dell’attualità politica e non risparmia nessuno. Sono soprattutto le parole sul leader della Lega Matteo Salvini a scatenare la polemica. “Il Movimento 5 Stelle è ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni. Ma il leghista Iwobi 'Ambasciate diano visti ai migranti del Centro Africa' : ROMA - In una giornata di tensione tra partiti, a due giorni dalle consultazioni di lunedì al Colle che imprimeranno una svolta all'impasse nel quale si trova la politica italiana sulla formazione del governo, nasce una nuova polemica sull'immigrazione tra il leader leghista e il premier. Polemica nella quale interviene anche il senatore leghista di origine ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista Iwobi frena. Governo - Fraccaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista di colore frena. Governo - Fraccaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Matteo Salvini - continuano i contatti col M5s. Il leghista anonimo rivela : il centrodestra può esplodere' : Questo sarà il weekend più lungo da che le consultazioni sono iniziate. Lunedì l'ultimo atto, con un giro di incontri al Colle con Sergio Mattarella , il quale dal giorno successivo potrebbe iniziare ...

Confalonieri : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi. Salvini? Non è così male - io un po’ leghista” : “Renzi potrebbe essere l’erede di Berlusconi“. A dirlo è il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri in un incontro al Festival della Tv di Dogliani: “Renzi ha 40 anni, Berlusconi ne ha 80. potrebbe essere il suo erede a meno che non ne esca un altro”, ha detto Confalonieri. “Certo l’Italia è un Paese dove uno prima piace e poi non piace più. Adesso Renzi è diventato un po’ il Berlusconi dell’altra ...

[L'analisi] Il deputato leghista e il favore ai killer della 'Ndrangheta. Gli schizzi di fango sulla cavalcata di Salvini : Con loro due sono f8niti 8ndagati anche il deputato Alessandro Pagano e il coordinatore regionale della Lega Angelo Attaguile, un cognome pesante in politica, una famiglia della D.C. che fu. Ecco, ...

Salvini e Di Maio - sale la tensione Il leghista ora minaccia querela Illazioni su soldi e ricatti alla Lega : Salvini tuttavia non chiude al dialogo, e in questo dimostra una vera pazienza democristiana, superiore a quella di un Luigi Di Maio ormai in cristi isterica, che vede complotti e macchinazione ovunque Segui su affaritaliani.it

Tra Salvini e Di Maio è sempre più scontro : Il leghista vuole l'incarico - leader M5s il voto : Il leader della Lega, da Genova per l'Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. "Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari". Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo e rilancia le elezioni anticipate.