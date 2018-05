Salvini | Non ho visto buche sulle strade di Roma ' Tappami' risponde - Romait

Governo - contratto chiuso. Non c è uscita da euro. Si tratta su premier. Salvini noi al Viminale : E ha concluso: 'Io premier? Sarebbe l'onore più grande del mondo. Ma se avessi la certezza, anche non da premier, di fare molte cose utili per voi, mi metto in gioco e se serve faccio un passo di ...

La bufala del balzo dello spread Non è colpa di Di Maio e Salvini Vogliono condizionare il governo : Su tutti i principali siti e giornali italiani on line torna il tormentone dello spread. Chi non ricorda l'impennata del differenziale Btp-Bund che nel 2011 portò alle dimissione del governo Berlusconi e la discesa in campo di Mario Monti!? Con la stagione lacrime e sangue che subentrò!? Segui su affaritaliani.it

Il Colle : atteso il contratto definitivo - non la bozza. Salvini e Di Maio : “Noi due pronti a stare fuori” : Le delegazioni di Lega e M5S, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente Mattarella la bozza dell’accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. È chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo. È qua...

M5S-Lega - Mattarella non guarderà bozza - «attende il testo definitivo» Salvini vuole Viminale per i rimpatri La staffetta con Di Maio scricchiola : Al Quirinale? «Anche prima di lunedì. Non sono né Batman né Superman e nemmeno uno dei Superpigiamini», dice Salvini. «Ma sono pronto a portare la Lega al governo: la prima parola è quella data ai sei milioni di italiani che ci hanno votato»

Salvini e Di Maio sbagliano conti : 100 miliardi di debito in più (e Draghi non può cancellarlo) : Ammontano a oltre 340 miliardi di euro (e non 250) i titoli di Stato dell'Italia detenuti dalla Banca centrale europea, accumulati tramite il programma di acquisti (Pspp) lanciato dal 2015. Lo dicono i dati della stessa Banca...

M5s-Lega - Brunetta : “Salvini Non parla a nome del centrodestra. Contratto? Spero sia piu` serio della bozza - sarebbe follia” : “Salvini? Sta facendo un governo con il M5s, ha preso questa strada. Non parla a nome del centrodestra“. Ad attaccare il segretario leghista è l’ex capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, mentre procedono le trattative tra 5 Stelle e Lega sul contratto. “Speriamo che Salvini al tavolo porti il programma di centrodestra, ma nel nostro programma non c’è la cancellazione del debito” prevista nella bozza ...

Governo - Salvini : “Sale lo spread? I giochini della finanza non ci spaventano”. E sul Viminale : “Lega si occupi di sicurezza” : “Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell’Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, in merito alla trattativa per la formazione di un Governo M5s-Lega. Che in uno dei passaggi puntualizza: “Salvini premier sarebbe per me l’onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo, ...

Salvini : 'Un leghista agli interni. Lo spread sale? I giochini della finanza non ci spaventano' : 'Abbiamo fatto bei passi avanti'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, aggiungendo: 'Entro oggi ci riaggiorniamo e vediamo se riusciamo a chiudere. Poi passeremo ...

Premier del M5S (non Di Maio) Salvini Interni - Giorgetti Economia SU AFFARI I MINISTRI DEL GOVERNO : GOVERNO Lega-M5S. Ultimissimi insight raccolti da AFFARItaliani.it da uno dei partecipanti al tavolo delle trattative.Il Premier sarà un esponente dei 5 Stelle, ma non Luigi Di Maio, con tutta probabilità Bonafede Segui su AFFARItaliani.it

Cappuccetto Di Maio - lupo Salvini e nonna Berlusca. Una favola di governo : Il vispo Cappuccetto giallo Di Maio salterellava ilare e beato tra le erbette nel folto del boschetto dietro Palazzo Chigi, con un contratto scritto in tedesco sottobraccio e canticchiando una filastrocca dal titolo “la storia siamo noi”. Nella sua fanciullesca ingenuità, si era convinto di trovarsi a un passo dal ricevere il dono inestimabile del premierato grazie all’appoggio di uno xenofobo, omofobo e iper-maschilista. No, non Beppe Grillo; ...