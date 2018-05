Salvini | Entro oggi l' accordo | poi si passa ai nomi e prenota per sé il

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Governo : Salvini - leale con centrodestra - mi confronto ogni giorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Cercherò fino all’ultimo di trasformare in fatti quello che è stato votato da 12 milioni” di cittadini che hanno scelto il centrodestra e “da 10 milioni che hanno votato il programma dei 5 Stelle”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. “Noi -ha aggiunto- siamo coerenti e leali con una coalizione”, quella di centrodestra”, con cui mi confronto ogni giorno”. ...

Cosa cambia col rientro di Silvio Nuova arma per Salvini col M5s E il centrodestra può ricompattarsi : La riabilitazione di Berlusconi cambia tutto lo scenario politico italiano. Offre una Nuova arma a Salvini nella trattativa con Di Maio e può ricompattare il centrodestra. Ma il M5s Segui su affaritaliani.it

'Salvini si è illuso - ora torni al centrodestra' - dice Rampelli : Roma. Ci pensa un po', Fabio Rampelli, prima di rispondere. Come a voler calibrare bene le parole da utilizzare. Poi, però, il suo pensiero lo sintetizza comunque in modo istintivo. Ed è quasi con un ...

Lega-M5s : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5s distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodestra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodestra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...

Licia Ronzulli - la bomba : 'Matteo Salvini non rappresenta il centrodestra. Il premier sarà del M5s'. Crolla il centrodestra? : 'Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono esposti talmente tanto che non possono tornare indietro' e 'Salvini non rappresenta il centrodestra in questo momento'. Licia Ronzulli, ospite di Myrta Merlino ...

Matteo Salvini : 'Entro stasera daremo il nome del premier politico a Sergio Mattarella' : Un solo nome per il premier, e sarà politico . Matteo Salvini annuncia che M5s e Lega stanno raggiungendo la quadra per individuare il presidente del consiglio da presentare al Capo dello Stato Sergio ...

Governo - Salvini : 'Entro stasera chiamata a Colle'. Si cerca premier terzo. Intesa su pensioni : Prosegue la trattativa tra M5s e Lega sul contratto di Governo. Nel pomeriggio nuovo incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e in serata dovrebbe essere pronta la seconda bozza sul programma. E' ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : «Premier politico». Salvini : «Entro stasera chiamiamo Mattarella» : Sul contratto di Governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...