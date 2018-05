Salvini e Di Maio | «Se serve noi fuori dalla squadra di governo»

Governo - Di Maio-Salvini : "Passo di lato per uscire da stallo"/ Tavolo Lega-M5S : no a tecnici per i ministeri : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:13:00 GMT)

Salvini e Di Maio sbagliano conti : 100 miliardi di debito in più (e Draghi non può cancellarlo) : Ammontano a oltre 340 miliardi di euro (e non 250) i titoli di Stato dell'Italia detenuti dalla Banca centrale europea, accumulati tramite il programma di acquisti (Pspp) lanciato dal 2015. Lo dicono i dati della stessa Banca...

Governo : Rotondi - senza Di Maio e Salvini sarà balneare : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Se i due leader non entrano, allora il Governo sarà balneare. Prepariamoci al voto con Silvio Berlusconi candidato premier”. Lo scrive su Twitter il segretario di Rivoluzione cristiana Gianfranco Rotondi. L'articolo Governo: Rotondi, senza Di Maio e Salvini sarà balneare sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Di Maio : "Io e Salvini pronti a stare fuori" : Roma, 16 mag. , AdnKronos, - "Nessuno ce lo ha chiesto, ma se serve a far partire il governo, io e Salvini siamo pronti anche a stare fuori''. Così Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio, assicura ...

Di Maio - se serve io e Salvini fuori : ...che grazie al dialogo con la Lega "abbiamo messo a punto nuove procedure sia per il dialogo con la Ue sia in merito alla delegazione tecnica da portare" a Bruxelles a supporto di quella politica.

Mazzola : "Staffetta Di Maio-Salvini? O sono amici o diventa guerra" : "La staffetta Di Maio-Salvini ? Allora è sempre di moda. Alle volte dà risultati positivi ma questo se i due che la fanno la prendono nel modo giusto, in tal caso diventa qualcosa di interessante e ...

Salvini e Di Maio alle strette - Mattarella ha pronto un piano B : ... mentre il capo politico del M5s parlando con i giornalisti alla Camera sottolinea: 'Stiamo cercando una soluzione politica per la premiership, nei tecnici non ci credo. Se serve a far partire il ...

Luigi Di Maio - la bomba di Beppe Grillo su euro e immigrati. Sospetto : vuole fare saltare il governo con Salvini : Ufficiale: Beppe Grillo vuole fare saltare il tavolo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il fondatore del M5s , ufficialmente 'lontano dalle beghe sul governo', ha rilasciato una tellurica intervista ...

Governo - Di Maio : 'Se serve io e Salvini fuori dalla squadra' : "Io mi auguro che si possa far parte del Governo per mettersi alla prova in prima persona, ma se serve per farlo partire io e Salvini siamo pronti a stare fuori". A dirlo è il capo politico del ...

Di Maio e Salvini : Pronti a stare fuori per agevolare nascita esecutivo - : Per agevolare la nascita di un nuovo governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono Pronti entrambi a fare la loro parte e a fare un passo indietro. "Stiamo cercando una soluzione politica per la premiership, nei tecnici non ci credo. Io mi auguro ha detto Luigi Di Maio che si possa far …

Di Maio e Salvini in coro : "Più ci attaccano - <br>più ci motivano. Oggi si chiude il contratto" : Matteo Salvini Oggi, intorno a mezzogiorno, ha tenuto un lungo monologo live su Facebook, seguito da una decina di migliaia di persone, ma ripreso in diretta anche da alcune tv. Il leader del Carroccio ha invitato i suoi follower a non leggere quello che scrivono i giornali che sono tornati a parlare di spread che sale, mercati che crollano, preoccupazioni di Bruxelles, di Washington e via dicendo. Salvini ha anche elencato più volte durante la ...

Governo - Di Maio : se serve per farlo partire io e Salvini fuori dalla squadra : Salvini: premier? Sarebbe onore ma se serve faccio passo di lato Salvini premier? Sarebbe per me l'onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo anche non da premier di ...