Salvini | “Ci siamo | se serve pronto anche al passo di lato personale” 

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...

Salvini : “Ci proverò fino all’ultimo - occorre un governo politico con le idee chiare” : «Ad oggi ci sono ancora dei no incrociati tra Di Maio e Berlusconi. Io confermo che fino all’ultimo minuto ci provo, a costo di sembrare uno che pecca di ottimismo e di fiducia». Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla ai microfoni di «Circo Massimo», su Radio Capital, il giorno del possibile incarico di Mattarella per un governo neutrale e dop...

Salvini chiama Mattarella : “Preincarico a me? Perché no?” | “Ci proverò fino all’ultimo” : Salvini chiama Mattarella: “Preincarico a me? Perché no?” | “Ci proverò fino all’ultimo” “proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, specificando che il tentativo sarà “partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione […]

Governo - Salvini al telefono con Casellati : “Ciao Elisabetta - ho sentito Di Maio. Ha detto ‘Sto ragionando’. Fai tu” : “Ciao Elisabetta, devi andare al Quirinale? Io ho sondato Di Maio ma qua… mi ha detto sto ragionando, fai tu”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando al telefono nella Red Lounge del Salone del Mobile, prima di iniziare la visita nei padiglioni dell’esposizione. “Fammi sapere, ho visto che la Ronzulli ha detto che è tutto chiuso – ha detto al telefono camminando avanti e indietro, in una conversazione non ...

Salvini : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di tornare al Colle con una delegazione unica”. Forza Italia : “Ci pensiamo” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...