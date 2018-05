Salvini a tutto campo e positivo su FB

: La forza e il limite della storia italiana è nel trasformare tutto in commedia dell'Arte o in melodramma, con masch… - vittoriozucconi : La forza e il limite della storia italiana è nel trasformare tutto in commedia dell'Arte o in melodramma, con masch… - Corriere : Sapelli: i 5 stelle vogliono decidere tutto. Salvini? E' stato mio studente - - NicolaMorra63 : Sapere che #Renzi, incredulo e preoccupato dal voto anticipato, telefona a #Salvini e gli chiede 'Ma #Berlusconi ve… -

"Abbiamo fatto bei passi avanti". Lo ha ha detto il leader della Lega, Matteo, in diretta su Facebook. "Un leghista al Viminale per rimpatri ed espulsioni. Disposto a rinunciare alla premiership.Intesa su Fornero" ha detto E ancora "Il Financial Times dice che siamo barbari:meglio barbari che servi. Stanno usando i soliti trucchetti, lo spread...ma noi andiamo avanti.Non sono nato per tirare a campare"."non sarà mai ostacolo alla nascita del Governo: se devo fare un passo di lato io ci sono,lo farò".(Di mercoledì 16 maggio 2018)