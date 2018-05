Salvatore Ligresti è morto a 86 anni Fondò Fonsai

blogo

: È morto Salvatore Ligresti, è stato protagonista del mondo finanziario tra successi e inchieste - HuffPostItalia : È morto Salvatore Ligresti, è stato protagonista del mondo finanziario tra successi e inchieste - Agenzia_Ansa : E' morto Salvatore Ligresti. Il fondatore di Fonsai aveva 86 anni - - SkyTG24 : #UltimOra E' morto a Milano l'immobiliarista Salvatore Ligresti #canale50 -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Presso l'ospedale San Raffaele di Milano si è spento ieri, all'età di 86. Fondatore del gruppo, è stato tra i protagonisti del boom economico italiano e figura di spicco nel mondo della finanza, soprattutto nel capoluogo lombardo, anche se era originario di Paternò, in provincia di Catania. Diventò ricco negli'70 investendo nell'edilizia, poi ne sfruttò i proventi per acquisire partecipazioni in società importanti come Pirelli, Gemina, Mediobanca e via dicendo. Era supportato da Enrico Cuccia.Nel 1986 fu coinvolto nello scandalo delle Aree d'oro e nel 1992 venne arrestato nell'ambito di Tangentopoli con l'accusa di corruzione per ottenere gli appalti per la costruzione della metropolitana di Milano e delle Ferrovie Nord. Rimase a San Vittore per quattro mesi, poi, con la condanna definitiva ottenuta nel 1997, perse i requisiti di onorabilità ...