Salvatore Ligresti Chi è il palazzinaro milanese e mister 5%

Salvatore Ligresti - IL ‘RE DEL MATTONE’ MORTO A MILANO/ Da CityLife alla caduta del suo ’impero’ : E' MORTO SALVATORE LIGRESTI , l'immobiliarista e imprenditore si è spento a MILANO all'età di 86 anni: a lungo a capo di Fonsai, è stato al centro di varie inchieste: ascesa e caduta (Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:20:00 GMT)

Salvatore Ligresti è morto a 86 anni. Fondò Fonsai : Presso l'ospedale San Raffaele di Milano si è spento ieri Salvatore Ligresti, all'età di 86 anni. Fondatore del gruppo Fonsai, è stato tra i protagonisti del boom economico italiano e figura di spicco nel mondo della finanza, soprattutto nel capoluogo lombardo, anche se era originario di Paternò, in provincia di Catania. Diventò ricco negli anni '70 investendo nell'edilizia, poi ne sfruttò i proventi per acquisire partecipazioni in società ...