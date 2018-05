Salute | il matrimonio felice è terapeutico | per la scienza litigare fa male

meteoweb.eu

: Domani sarà il 10° anniversario di matrimonio! Grazie, Giorgio Orsatti, per le attenzioni che riversi su di me! Gra… - LorangelaPozzat : Domani sarà il 10° anniversario di matrimonio! Grazie, Giorgio Orsatti, per le attenzioni che riversi su di me! Gra… - cacthaeus : buonanotte vi auguro tanta felicità Amore Un matrimonio Una famiglia e tanta Salute -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) “Fate l’amore, non fate la guerra”: questo motto – con la benedizione della– diventa oggi un prezioso consiglio da seguire nella vita a due. Non è solo una frase di rito. Farsi la guerra, fra moglie e marito, non ferisce solo i sentimenti, ma faallaarrivando a peggiorare sintomi come il dolore cronico. A raccogliere ulteriori prove della forza dell’amore, contrapposta agli effetti negativi delle liti, è stato un team di ricercatori Usa del Penn State Center for Healthy Aging. In uno studio pubblicato su ‘Annals of Behavioral Medicine’, gli esperti sono andati a indagare sugli alti e bassi nelle relazioni sentimentali di persone in età avanzata con due diverse malattie croniche e hanno scoperto che i periodi di tensione con il coniuge avevano vere ripercussioni fisiche sui pazienti e sull’andamento delle loro ...