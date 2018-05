Salute | Hiv | in Italia 1 malato su 10 non sa di esserlo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Inunsu 10 non sa di. Ne sono convinti i ricercatori che dal 22 al 24 maggio saranno a Roma per la X edizione di Icar –n conference on Aids and antiviral research. A livello globale i dati Unaids, aggiornati alla fine del 2016, ci dicono che 36.7 milioni di persone vivono oggi con Hiv, di questi il 63% nell’Africa Sub-Sahariana. Nell’ultimo anno, 1.800.000 persone hanno avuto una nuova diagnosi di Hiv nel mondo. In Europa occidentale e Nord America vivono oggi oltre 2 milioni di persone con Hiv. “L’– spiega il professore Andrea Antinori, direttore sanitario Inmi Lazzaro Spallanzani, Roma – è oggi al 13esimo posto in termini di incidenza di nuove diagnosi di Hiv. E’ stimato che invi siano da 125mila a 130mila persone viventi con Hiv, di cui 12-18mila non ancora diagnosticate, di cui almeno un terzo sarebbe in ...