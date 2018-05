Salute | creato un dispositivo biodegradabile per la maculopatia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Un, iniettabile nella camera posteriore dell’occhioper il trattamento delle patologie retiniche, piu’ precisamente della. Lo ha brevettato il Politecnico di Milano. Si chiama Mag Shell ed e’ in grado di rilasciare precise dosi di farmaco ad intervalli di tempo predefiniti. Il nuovopotra’ sostituire le plurime iniezioni intravitreali di farmaci necessarie nel trattamento di patologie oftalmiche come l’edema maculare diabetico e la degenerazione maculare senile essudativa. Avere diverse dosi di farmaco pre-caricate per trattare queste patologie e’ ideale poiche’ eviterebbe di sottoporre il paziente a numerose iniezioni che, oltre ad essere fastidiose, sono un potenziale rischio di infezione. Mag Shell e’ costituito da strati o gusci di materialealternati a dosi di ...