Torna il Salone Nautico - da Genova un 'benvenuti a casa' : Tra i progetti in campo della città spettacoli al Teatro Carlo Felice e nei teatri cittadini, rassegne nei cinema, aperture straordinarie dei Palazzi dei Rolli, offerte specifiche per ristoranti e ...

Salone Nautico da generalista a multispecialista : Genova, 16 mag. (Adnkronos) – “Il Salone passa da essere generalista a essere multispecialista , e questo è diventato lo slogan. Ci sarà un percorso che continua per quello che riguarda l’immagine dell’esposizione. Abbiamo detto che la Piazza del Vento non rimarrà sola, ci sarà la Piazza del Sole, dalla quale ci sarà una visione a 360 gradi e si potrà ammirare da Portofino al Salone . Abbiamo voluto continuare questo ...

Presentato a Genova il 58esimo Salone Nautico : Genova, 16 mag. (Adnkronos) – E’ stata presentata oggi pomeriggio a Genova nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi la 58esima edizione del Salone Nautico, al via dal 20 al 25 settembre prossimi. “Benvenuti a casa”, il titolo scelto per la kermesse di quest’anno e un Salone all’insegna di una nuova filosofia, che passerà “da generalista a multispecialista”, concepito come contenitore con ...