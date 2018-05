Sale lo spread e Piazza Affari è in forte calo

Bancari in difficoltà. Sale lo spread su tensioni formazione Governo : Giornata da dimenticare a Piazza Affari per i titoli Bancari , depressi dalle preoccupazioni per la formazione del nuovo Governo tra M5S e Lega . La tensione si fa sentire soprattutto sullo spread , ...

Governo - Sale lo spread. Piazza Affari in rosso : Pesano le incertezze politiche sui mercati: timori dell'Europa dopo le indiscrezioni circolate sulla bozza di contratto Lega-M5s Governo, ecco la bozza del contratto. Ma Salvini: "Roba vecchia, ...

Milano la peggiore in Europa. Pesa il contratto M5S-Lega - lo spread Sale oltre i 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Spread in tensione - Piazza Affari peggiora. Sale il rendimento dei titoli Usa - Borse incerte : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Spread in tensione - Piazza Affari debole. Sale il rendimento dei titoli Usa - Borse incerte : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo spread Sale oltre 140 : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Spread in tensione. Sale il rendimento dei titoli Usa - mercati azionari deboli : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del I trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Piazza Affari debole - Sale lo spread : Il quadro di incertezza politica in Italia torna a pesare sul listino, che ha avviato le contrattazioni con un calo dello 0,60% in un contesto europeo di generale staticità, con gli investitori in attesa di conoscere i dati ...

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo spread Sale fino a 140 punti : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Borsa in calo - lo spread riSale verso quota 140 : Lo spread tra Btp e Bund sfiora quota 140 punti base in un mercato che resta in attesa delle mosse di Lega e M5S sulla formazione del nuovo Governo. Il differenziale viaggia sui 138,2 punti base, dopo ...

Lo spread riSale. Bce : 'Avanti col QE per il rischio dazi e la crescita che rallenta' : La Banca centrale europea, nel suo bollettino, sottolinea che all'Eurozona serve ancora una politica monetaria espansiva, anche per continuare a spingere l'inflazione verso l'obiettivo del 2% -

Italia verso il voto - tensione sullo spread. Milano riSale dello 0 - 5% : In Italia si misura l'incertezza politica con la crescita dello spread . Dopo le vendite sui Btp della vigilia, nel corso della giornata il differenziale è tornato sotto 130 punti base per poi ...

Il petrolio Sale dopo l'uscita di Trump dall'accordo sull'Iran. Italia verso il voto - spread stabile a 130 punti : In Italia proseguono le audizioni sul Documento di economia e finanza, mentre l'Istat pubblica i dati sul commercio al dettaglio. L' oro è in calo sui mercati asiatici a 1.308,49 dollari, cedendo lo ...

Prime turbolenze a Piazza Affari sullo stallo politico e lo scontro Usa-Iran - lo spread Sale a 130 punti base : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e le tensioni nazionali - lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto - e internazionali - con l'atteso annuncio di Donald Trump sull'accordo sul nucleare con l'Iran.I mercati europei sono contrastati: Francoforte cede lo 0,6%, Parigi lo 0,3% mentre Londra sale dello 0,15%. A Milano l'indice ...