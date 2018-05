Sala | Milano può ambire ad un' altra agenzia europea

Ema : Sala a Bruxelles - Milano è pronta se Amsterdam non rispetta tempi : Il sindaco di Milano al Parlamento Europeo per chiedere una soluzione di riserva dopo la mancata assegnazione della sede dell'agenzia per il farmaco, sulla quale si attende la decisione di merito ora ...

Milano - Sala a Bruxelles per fare chiarezza : «La partita Ema non è ancora chiusa» : «Un'ingiustizia. La città deve essere risarcita». Milano è pronta a trasferirsi a Bruxelles. Domani il sindaco Beppe Sala volerà nella «capitale» dell'Unione europea, per quella che si può definire un'...

Milano - bomba d’acqua a Legnano : strade come fiumi/ Video - grandine record : Sala - “piano emergenza idrica” : bomba d’acqua a Milano: Legnano allagata, Seveso monitorato. Video, grandine come neve e automobilisti bloccati, è successo nella serata di ieri nella periferia nord del capoluogo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:10:00 GMT)

Milano - è la volta buona per il Leoncavallo. Sala : “Trattativa in corso - dal Comune sì all’accordo” : La trattativa c’è ed è in corso tra Comune di Milano, prefettura e famiglia Cabassi. Nell’aprile del 2015 ci aveva provato Giuliano Pisapia, ma la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino si era spaccata e la delibera per regolarizzare il Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano in via Watteau dal 1994, era stata stracciata. Ora è il turno dell’amministrazione guidata da Giuseppe Sala, regista, insieme al ...

Trasporti : Sala - serve sistema tariffario unico per area Milano : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - "È necessario arrivare in tempi brevi alla introduzione di un sistema tariffario unico che superi l’attuale Sitam, obsoleto e iniquo. È lo sforzo che dobbiamo compiere tutti insieme affinché il trasporto pubblico locale dell’area metropolitana sia davvero un servizio eff

Aperta Milano Food City - Sangalli vince sfida con Sala e Fontana : Milano, 7 mag. , askanews, La squadra formata dal presidente di Camera di Commercio e Confcommercio Milano Carlo Sangalli, dall'amministratore delegato di Fiera Milano Fabrizio Curci e dallo chef ...

«Sala pensi a Milano invece che al Pd» : Sala può ringraziare di essere sindaco di una città che funziona praticamente da sola, abbiamo società partecipate efficienti da anni e un mondo delle imprese che investe. Anche gli sviluppi ...

Pd - Beppe Sala lancia l'idea Milano "10 saggi per la sinistra italiana" : All'evento di Pierfrancesco Majorino Beppe Sala lancia la proposta: "saggi per il Pd. Noi non vogliamo nulla, ma Milano si levi la modestia. Cambiare tutto rispetto al 18 per cento attuale". Gori: "Non disconosco il buon operato del governo di sinistra" Segui su affaritaliani.it

Milano - Regione : e commesse ridotte e i costi Salatissimi. Dossier di Fontana sulle società lombarde : In gioco c'è una montagna di soldi pubblici: dalle casse di Regione Lombardia ogni anno escono 260 milioni di euro. Così, dietro la scelta del 23 aprile del neogovernatore Attilio Fontana di chiedere ...

Milano - rapinano una Sala slot con un fucile a pompa : è allarme sicurezza : allarme sicurezza a Milano. Dopo che due marocchini hanno rapinato quattro persone uccidendo un giovane del Bangladesh in via Settembrini, vicino alla Stazione Centrale, la notte scorsa due italiani ...

Milano - assalto a Sala slot in centrale/ Via Torriani - rapina con fucili a pompa : piano studiato nei dettagli : rapina a Milano, assalto alla sala slot in Stazione centrale: via Torriani, paura e bottino da 4mila euro nel negozio gestito da cinesi. Ultime notizie, non ci sono feriti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Milano - simissioni Caporello : Sala ora punta su Malangone l'avversario diventato alleato : Christian Malangone Ci sarà il bando pubblico, poi la selezione. Ma non è un mistero per nessuno che Beppe Sala vorrebbe al posto che è stato di Arabella Caporello, Christian Malangone. Milanese, ...