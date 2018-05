Saipem | Cda nomina componenti comitati endo-consiliari

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il Cda di, che si è riunito oggi, ha provveduto alladei. Lo rende notoin un comunicato. Per il Comitato per il Controllo e i Rischi sono statiti Ines Mazzilli, Presidente (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Paul Schapira (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Leone Pattofatto (Consigliere non esecutivo e non indipendente). Per il Comitato per la Remunerazione e le Nomine: Paolo Fumagalli, Presidente (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Federico Ferro-Luzzi (Consigliere non esecutivo ed indipendente), Paul Schapira (Consigliere non esecutivo ed indipendente). Per il Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance Francesco Caio, Presidente (Consigliere non esecutivo e non indipendente), Maria Elena Cappello (Consigliere non esecutivo e indipendente), Claudia Carloni (Consigliere ...