Sabato 19 maggio i Nimby live al CultZon di Leonforte | EN

Palermo Sabato 19 Maggio ore 17 l'Area Kids di Parco Villa Filippina festeggerà il suo secondo compleanno. : Un'area verde nel cuore di Palermo all'interno di un Parco interamente restituito alla città che da mesi alterna manifestazioni ed eventi in attesa di un'estate ricca di spettacoli all'aperto; l'Area ...

Verissimo e Tg5 - Sabato 19 maggio - presentano “Harry e Meghan - il matrimonio reale” : sabato 19 maggio, appuntamento speciale con Silvia Toffanin e il telegiornale di Canale 5. Verissimo e Tg5 presenteranno insieme, in diretta, Harry e Meghan, il matrimonio reale. Potremo così seguire da casa le nozze dell’anno, dall’arrivo del Principe Harry, alla cerimonia, fino all’uscita degli sposi dalla chiesa ed il loro saluto ai sudditi. Verissimo e Tg5 insieme per il matrimonio dell’anno C’è gran fermento ...

Biglietti Juventus-Verona (Sabato 19 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Sabato 19 maggio all’Allianz Stadium (ore 15.00) andrà in scena l’ultimo incontro della Juventus contro il Verona. Verdetti già emessi per le due squadre: bianconeri campioni d’Italia per la settima volta e scaligeri retrocessi. Una passerella, dunque, per gli uomini di Massimiliano Allegri, desiderosi di festeggiare l’ennesimo Scudetto davanti al proprio pubblico ed alzare il trofeo tricolore. Sarà un match decisamente ...

ENTE PALIO - Sabato 19 maggio partenza alle 20 - 30 da Porta degli Angeli. Alle ore 21 ingresso della Corte Ducale in piazza Municipale : Il PALIO entra nel vivo con la serata dedicata alla sfilata del 'Magnifico Corteo' e agli 'Spettacoli a Corte' 16-05-2018 / Giorno per giorno , Comunicazione a cura degli organizzatori, Dopo essere ...

Harry e Meghan il film sbarca su Canale 5 il 18 maggio in attesa del Royal Wedding : programmazione rivoluzionata anche Sabato : Sarà un fine settimana interamente dedicato al Royal Wedding quello che sta arrivando e Harry e Meghan ne è l'esempio lampante. Il film del 2018 creato in poche settimane negli Usa proprio in vista del matrimonio, sbarcherà nel prime time di Canale 5 proprio il prossimo 18 maggio, alla vigilia delle tanto attese nozze. In realtà la programmazione dedicata ai futuri sposi è già iniziata ieri e non solo sulla rete ammiraglia Mediaset ma anche ...

Il Segreto anticipazioni - puntate settimana da lunedì 21 a Sabato 26 maggio 2018 : Siamo arrivati alle anticipazioni settimanali sulle puntate della soap di Aurora Guerra Il Segreto. Da lunedì 21 a sabato 26 maggio 2018 vedremo Adela e Gracia che per contrastare il volere di Aquilino gli mostreranno una delega fatta a loro da Hernando. Entrambe le donne sono autorizzate alla gestione della tenuta de Los Manantiales, in assenza del Dos Casas. Nel frattempo Saul si sente in colpa per ciò che è accaduto alla matrona, in seguito ...

Ascolti TV | Sabato 12 maggio 2018. Vince Amici (21.37%) - Eurovision Song Contest 18.63%. Ulisse 8.88% : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'ESC Su Rai1 la finale di Eurovision Song Contest 2018 – in onda dalle 21 alle 0.49 – ha conquistato 3.427.000 spettatori pari al 18.63% di share (qui gli Ascolti della scorsa edizione). Il programma ha ottenuto 14.584.000 contatti. Su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.11 alle 00.05 – ha raccolto davanti al video 4.290.000 spettatori pari al 21.37% di share. A ...

Amici 2018 - Biondo eliminato Sabato 12 maggio? Le sfide dirette lo vedono in svantaggio : Sarà Biondo l'eliminato di sabato 12 maggio ad Amici 2018? Rudy Zerbi potrebbe essersi dato la zappa sui piedi chiedendo una sfida interna e diretta tra Carmen ed Emma, perché adesso questo metodo di eliminazione verrà esteso a tutti i concorrenti ancora in gara! Se Biondo venisse eliminato, sarebbe il karma a colpire il professore che sta facendo di tutto per portare il suo pupillo in finale; alla vittoria è un po' difficile, perché Biondo non ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati di Sabato 12 maggio. Svezia - Russia e Finlandia in trionfo : Nuova giornata di partite ai Mondiali 2018 di Hockey ghiaccio che si stanno disputando in Danimarca. La Svezia ha sconfitto la Slovacchia per 4-3 all’overtime e infila il quinto successo consecutivo avvicinandosi al passaggio del turno. A decidere l’incontro è stato Mika Zibanejad al 65′. Gli scandinavi, in testa al gruppo A, sono tallonati dalla Russia che ha sconfitto la Svizzera per 4-3 in un match tiratissimo ma sempre ...

Lotto e Superenalotto - le estrazioni di oggi Sabato 12 maggio : Su Leggo.it le estrazioni di Lotto, SuperenaLotto, 10eLotto e VinciCasa di oggi, sabato 12 maggio 2018: ecco i numeri vincenti e le quote. Da non perdere anche la sestina vincente del...