Ryanair | check-in online gratis solo 48 ore prima

Ryanair cambia le regole per il check-in online : C'è una novità che arriva da Ryanair e di cui i passeggeri dovranno tenere conto. Dal prossimo 13 giugno entra in vigore una piccola modifica al sistema del check-in online che ridurrà il tempo disponibile per chi non volesse incorrere in un sovrapprezzo.Fino a ora i passeggeri che comprando i biglietti avessero deciso di non scegliere il proprio posto, avevano quattro giorni a disposizione per fare gratuitamente il check-in. Il tempo a ...