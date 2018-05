Rugby – La terza linea dello Zebre Rugby Club si rinforza con l’arrivo di Giovanni Licata

sportfair

: Nuova Rugby Roma U10 Terza classificata al 40°Torneo città di Treviso #Italrugby #minirugby - luigilevantaci : Nuova Rugby Roma U10 Terza classificata al 40°Torneo città di Treviso #Italrugby #minirugby - AlessandriaNews : #alessandria Il Monferrato Rugby chiude mestamente: a Rovato terza (ed ultima) sconfitta consecutiva - Rugbymeet : Under 18: Capitolina e Valsugana in testa nella fase Nazionale I risultati della terza giornata della fase nazional… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Nuovo arrivo in casa: acquisite le prestazioni sportive del giovane flanker, proveniente dalle Fiamme OroLapotrà contare per i prossimi tre anni sull’importante contributo di, giovane flanker proveniente daldelle Fiamme Oronel massimo campionato italiano Eccellenza. Dopo l’esperienza come permit player durante la stagione 2017/18, il siciliano entra dunque ufficialmente a far parte della rosa della franchigia federale fino al 30 Giugno 2021. 7 le presenze con una meta nel torneo celtico e 4 presenze con una segnatura al suo esordio nelle coppe europee nella EPCR Challenge Cup per un totale di 11 presenze nella stagione appena conclusa per il 21enne cresciuto nel Miraglia Agrigento, sua città natale.ha conosciuto ilsolo a 15 anni ma ha bruciato le tappe della sua ...