Ruby ter | Silvio Berlusconi rischia un altro processo | la procura di Torino chiede il

Ruby ter - la procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per Berlusconi : Chiesto il rinvio a giudizio per Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter . La procura di Torino ha ribadito la richiesta di processare il Cavaliere e Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, ...

Ruby ter - chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi : Torino, 16 mag. (AdnKronos) – La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Ruby ter. Insieme a Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari, il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino, accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. L’udienza è stata rinviata al 1 giugno per la ...

"Processate Berlusconi". Pm chiede rinvio a giudizio per il Ruby Ter : Il pm Laura Longo ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi, accusato a Torino di corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby ter. La prossima udienza con la decisione del gup è in programma il 1 giugno.Oltre a Berlusconi è stato chiesto il rinvio a giudizio anche per Roberta Bonasia, l'ex infermiera di Nichelino accusata di calunnia, falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.La vicenda, un ...

Da Ruby ter al processo escort - tutti gli scogli penali di Berlusconi : Le inchieste in corso non sono state considerate dai giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano come “ostative” al riconoscimento della buona condotta di Berlusconi. Ecco quali sono i procedimenti in corso dopo una richiesta di rinvio a giudizio, che vedono imputato l’ex Cavaliere...

Ruby bis - la difesa di Nicole Minetti : “Lei è come Marco Cappato con dj Fabo : ha aiutato ragazze di Arcore ad autodeterminarsi” : Davanti alla Corte d’Appello di Milano l’avvocato di Nicole Minetti paragona la sua assistita a Marco Cappato. Perché lei, proprio come l’esponente radicale ha aiutato dj Fabo a raggiungere la Svizzera per esercitare la “libertà di decidere della propria vita” (nel suo caso il suicidio assistito), ha solo dato un aiuto alle giovani ospiti alle serate di Silvio Berlusconi ad Arcore “nell’esercizio libero della ...

Ruby ter - Ghedini chiede il rinvio delle udienze : prima l'esecutivo : Milano - Saluti, convenevoli, e in mezzo ad essi una richiesta quasi esplicita di moratoria: per evitare che la fase complessa e delicata della vita politica italiana venga condizionata dall'ennesimo processo-show a Silvio Berlusconi. Ieri mattina tre legali del Cavaliere salgono al quarto piano del Palazzo di giustizia e incontrano il Procuratore Francesco Greco. I legali sono Niccolò Ghedini, Salvatore Pino e Nadia Alecci. E tra i vari temi ...

Ruby ter - Berlusconi ancora a processo a Milano : a giudizio anche quattro olgettine : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, ancora una volta, a Milano, per il caso Ruby ter. Lo ha deciso il gup Maria Vicidomini che ha mandato a processo anche quattro olgettine nel...

SILVIO BERLUSCONI - Ruby ter : ANCORA A PROCESSO/ Udienza a Milano il 9 maggio - la difesa "Accuse inconsistenti" : RUBY ter, SILVIO BERLUSCONI ANCORA a PROCESSO il prossimo 9 maggio: gup Milano, rinvio a giudizio anche per le 4 olgettine accusate di esser state corrotte per falsa testimonianza(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:24:00 GMT)

Berlusconi - nuovo rinvio a giudizio in uno dei filoni del processo Ruby Ter : Il gup Maria Vicidomini, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio, ha deciso un nuovo rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi insieme a 4 olgettine in uno dei filoni del processo...

Ruby ter - nuovo rinvio a giudizio per Berlusconi : Al centro del procedimento che inizierà il prossimo 9 maggio, gli ultimi versamenti per 400mila euro dell'ex premier alle quattro ragazze, Giovanna Rigato, Aris Espinosa, Elisa Toti e Miriam Loddo e i relativi reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza