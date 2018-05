SILVIO BERLUSCONI - Ruby ter : RINVIO A GIUDIZIO A ROMA E TORINO/ Versati 157mila euro ad Apicella? : TORINO, RUBY ter: RINVIO a GIUDIZIO per SILVIO BERLUSCONI. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:32:00 GMT)

Ruby ter : Berlusconi rinviato a giudizio a Roma : Roma - Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio nell’ambito di uno dei filoni del processo Ruby ter giunto per competenza nella capitale da Milano. Assieme al leader di Forza Italia, a giudizio andrà anche Mariano Apicella, cantante che ha spesso accompagnato in pubblico Silvio Berlusconi. Nei confronti del 55enne napoletano vi è un’accusa di corruzione e falsa testimonianza. Il processo prenderà il via il prossimo 23 novembre davanti ...

Ruby ter - Berlusconi rinviato a giudizio a Roma per corruzione : “Ha pagato Apicella per indurlo alla falsa testimonianza” : Avrebbe pagato Mariano Apicella ma non in cambio di una serata musicale. Al contrario il cantante napoletano non avrebbe dovuto “cantare” davanti ai pm che indavano sul caso Ruby. Sarà processato un’altra volta per corruzione Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma nell’ambito di uno dei filoni del cosiddetto Ruby ter. Insieme all’ex premier, è stato rinviato a giudizio ...

Ruby ter - Berlusconi e Apicella a giudizio per corruzione : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Roma, Angela Gerardi. Di fatto il gup ha accolto la richiesta dei pm. Oltre a Berlusconi è stato rinviato a giudizio anche Mariano Apicella. Di fatto l'accusa è quella di corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante sulle feste di Arcore. La prima udienza del processo è fissata al 23 di novembre davanti ai giudici della seconda sezione penale.Secondo la tesi ...