Roma | scoperto giro di prostituzione in centri massaggi | 5 arresti

Liverpool- Roma - la famiglia di Sean Cox allo scoperto : “condizioni ancora critiche” : Il tifoso del Liverpool Sean Cox continua a lottare per la sua vita presso il Walton Center Hospital, dove è stato ricoverato dopo gli incidenti avvenuti prima della sfida tra Liverpool e Roma ad Anfield. Ecco il messaggio della famiglia : “Siamo stati meravigliati dal sostegno che abbiamo ricevuto da quando Sean è stato gravemente ferito due settimane fa. D allo splendido staff medico del Walton Center che continua a prendersi cura di Sean ...

Entusiasmo Roma - Pallotta allo scoperto : “entro 5 anni vinco tutto!” : “Entro cinque anni vorrei che la Roma avesse uno stadio, vincesse una Champions, uno scudetto e una coppa Italia. E che mi lasciasse i pochi capelli che mi restano”. Cosi’ James P allo tta prima dalla semifinale d’andata di Champions contro il Liverpool dà importanti indicazioni: “Ho le mie superstizioni. A Barcellona non sono andato, ma ho visto il ritorno all’Olimpico. Penso di dover fare la stessa cosa. Dove ...

Roma. Scoperto Bazar della droga : arrestato pusher : Roma – Municipio III. Un 33enne è stato arrestato nella propria abitazione, in via Adolfo Celi, perchè trovato in possesso 82 g. di marijuana, 27 g. di hashish, 18,5 g. di crack, 18,4 g. di cocaina, 6,7 g. di ecstasy, 17,6 g. di droga sintetica. Roma. Operazione antidroga dei Carabinieri Al termine di una attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno arrestato un 33enne italiano, senza occupazione e con ...