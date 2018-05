Roma | Rapinavano passanti armati di coltello | due arresti

romadailynews

ROMA, ARMATI DI COLTELLO RAPINAVANO I PASSANTI NEL QUARTIERE AURELIO , IN 2 ARRESTATI DAI CARABINIERI

(Di mercoledì 16 maggio 2018)– I Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo hanno arrestato due ragazzini, di 26 e 20 anni. Entrambi già noti per i loro precedenti e nullafacenti. Questo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di. I due sono ritenuti responsabili di due rapine, commesse lo scorso 22 febbraio, poco dopo le 22, nel quartiere Aurelio, a breve distanza l’una dall’altra. Nel primo caso, i due rapinatori hanno tentato di derubare due fidanzati 30enni, in via Urbano. Eranodima non sono riusciti nel loro intento. L’uomo e la donna sono infatti riusciti a fuggire e a trovare riparo all’interno di un ristorante. Pochi minuti dopo, i due sono entrati in azione nuovamente, in via di Boccea. In questo caso hanno sottratto gli auricolari per il cellulare e i soldi che aveva in tasca ad un ...