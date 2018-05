Roma | pecore per tosare l’erba dei parchi | l’ultima idea della giunta Raggi

"Caprette e pecore come tosaerba per i parchi di Roma". Virginia Raggi ne sollecita l'uso : Caprette e pecore come tosaerba come avviene a Berlino? ". La sindaca Virginia Raggi recentemente mi ha sollecitato l'utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville. E' un modo semplice, che fanno in altre grandi città come Berlino, ci sembra giusto e interessante". Lo ha detto l'assessore ...