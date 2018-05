Roma | nel centro  dei ragazzi cacciati  dalle famiglie | «Siamo qui perché gay»

Panariagroup - conti in retRomarcia nel primo trimestre : Teleborsa, - Panariagroup Industria Ceramiche chiude il primo trimestre con ricavi netti di vendita a 90 milioni di euro in calo dai 99,1 milioni realizzati al 31 marzo 2017. Il margine operativo ...

Roma - l’assessore Montanari propone : “Capre come tosaerba nelle ville”. Poi la precisazione : “Solo nelle campagne” : Ci mancavano solo le pecore e le capre tosaerba. Dopo cavalli, maiali, cinghiali, gabbiani e mettiamoci pure topi, nella fattoria (o meglio, nella giungla) capitale si trova un altro motivo per scatenare l’ennesimo dibattito animale. La proposta sui generis stavolta arriva da Pinuccia Montanari, assessora all’Ambiente della Giunta guidata da Virginia Raggi, che in una diretta Facebook dedicata alle domande dei cittadini, rispondendo a un quesito ...

Panariagroup - conti in retRomarcia nel primo trimestre : Panariagroup Industria Ceramiche chiude il primo trimestre con ricavi netti di vendita a 90 milioni di euro in calo dai 99,1 milioni realizzati al 31 marzo 2017. Il margine operativo lordo è di 5,8 ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fognini-Thiem 1-1 : 4-3 per l’azzurro nel terzo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di gare degli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di ieri, che ha causato pesanti ritardi al programma, oggi si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 ...

Alessandra Amoroso canterà con i TiRomancino nella nuova versione di “Due destini” : In uscita il 18 maggio The post Alessandra Amoroso canterà con i Tiromancino nella nuova versione di “Due destini” appeared first on News Mtv Italia.

Roma - i centri massaggi erano case chiuse : arrestati 4 uomini e una donna. Nel pacchetto delle offerte anche sesso : Cinque persone, di nazionalità italiana e domiciliate nel Comune di Pomezia, sono state arrestate dai carabinieri di Pomezia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli arrestati, ...

Roma - abusi sessuali alle bimbe nell’asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : “sono pentito” : Scuola dell'infanzia di Bankitalia: abusi sessuali alle bambine dell'asilo, chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso e incastrato dalle telecamere, "sono pentito"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:30:00 GMT)

Roma - stop ai bus turistici nel centro storico : stop ai bus turistici nel centro storico di Roma. L'Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 9 contrari, la delibera relativa al Regolamento per l'accesso e la circolazione degli ...

Da Zerocalcare a Walter Siti : al via Letterature OFF nelle biblioteche civiche di Roma : ... approfondirà le tematiche trattate nel corso del festival attraverso diverse modalità di animazione culturale: concerti, spettacoli, letture, laboratori per bambini, presentazioni di libri, ...

Roma : Ama - rimosse 60 tonnellate rifiuti illegali : Roma – Squadre specializzate Ama, su richiesta del dipartimento Ambiente di Roma Capitale, hanno completato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente. Questo nell’area di via Pontina Vecchia (altezza vivaio Campanella) nel territorio dell’XI municipio. Complessivamente, sono state portate via e avviate presso i centri di trattamento/recupero 60 tonnellate di materiali (45 di rifiuti indifferenziati e ...

Verso Sassuolo-Roma : Di Francesco torna nella terra che lo ha consacrato : La Juventus che vince aritmeticamente il campionato dopo il pareggio in casa della Roma, il Napoli che vince 2-0 a Genova ma non basta e l' Inter che perde in casa con il Sassuolo e vede sfumarsi la zona Champions. Insomma, un weekend di grandi emozioni ci ha appena lasciato. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo di quest' annata, ci saranno sfide molto importanti in chiave salvezza ma anche in chiave Europa, con Lazio, Inter, Atalanta, ...

Codacons : traffico Roma Nord nel caos per avvio Internazionali tennis : Codacons: Roma Nord in tilt a causa dei mancati interventi sul traffico Roma – caos traffico, come ogni anno, nella zona Nord di Roma. La causa è l’avvio degli Internazionali di tennis. Attorno al Foro Italico si creano code interminabili di automobili con immensi disagi per i cittadini. Negli ultimi giorni si sono registrati più volte pesanti rallentamenti, determinati non solo dall’elevato afflusso di automobili nella zona ...