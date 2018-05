Roma | Municipi lumaca a guida M5S | 2018 di lavoro a rilento | solo 2 delibere a giunta

Roma : Differenziata tecnologica nei Municipi VI e X : Roma – Consegna dei kit per la nuova raccolta Differenziata tecnologica al via a Roma nei Municipi VI e X. La consegna delle nuove dotazioni inizia, nel VI, dalle aree Fontana Candida/Due Leoni e nel X da Axa, quartiere che passa dal vecchio modello stradale al nuovo porta a porta. Seguiranno poi le altre aree coinvolte nel porta a porta, a partire da Tor Bella Monaca Vecchia, in VI Municipio, e da Dragoncello, Dragona, Centro Giano, in X ...

Roma : Giornata pedonalizzazioni in 5 Municipi : Roma – La terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma è in programma il prossimo 13 maggio. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. In particolare nel Municipio I in via Andrea Doria (dalle 7 alle 20). Nel Municipio II in piazza Mincio e strade limitrofe. Nel Municipio V in piazza Copernico e vie limitrofe (10-20). Nel Municipio XII in via Giuseppe Vanni ...

Roma : Rifiuti davanti al Municipio XIV : Roma – Avanzi di cibo, bucce di banana, carta, plastica, pezzi di polistirolo. Tutto confezionato e recapitato davanti alla sede del Municipio XIV, in via Mattia Battistini. Questa l’immagine che si sono trovati davanti i dipendenti amministrativi e i cittadini che passavano davanti all’edificio, che ospita il parlamentino di Monte Mario. Una decina di sacchi dell’immondizia, cartoni e tanta puzza. Alle 8 di mattina si ...

Roma : Municipio I - commemorazione vittime terrorismo : Roma – Oggi pomeriggio alle 14.00 presso il monumento situato in Largo delle vittime del terrorismo alle Terme di Caracalla, si è svolta una breve cerimonia di commemorazione di tutti i caduti in azioni terroristiche. Con la deposizione di una corona, accompagnata dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri. Alla Cerimonia, promossa dal Primo Municipio in collaborazione con l’Associazione Fratelli Mattei e l’Associazione Domenico Ricci, hanno ...

Gatta : Roma - telecamere nei municipi : Roma – Margherita Gatta, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma, ha parlato nel corso della diretta “L’assessore risponde” sulla sua pagina Facebook. Gatta in particolare fa riferimento a piazza Sempione, dove sono state già installate, e piazza Bologna e piazza Re di Roma, dove arriveranno a breve. “Sul fronte sicurezza stiamo installando alcune videocamere in alcuni punti sensibili indicati dai municipi. ...

Municipio Roma XIV. Scuole dell’Infanzia sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale : Le Scuole dell’Infanzia del Municipio Roma XIV sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale. L’iniziativa promossa dal Municipio e dalla Caritas Diocesana

Roma - primarie del centrosinistra nei Municipi III e VIII : sconfitti candidati del Pd. “Il primo a perdere è stato Orfini” : Con le vittorie di Amedeo Ciaccheri e Giovanni Caudo, Roma saluta definitivamente Matteo Renzi e, soprattutto, chiede un importante passo indietro di Matteo Orfini. Le primarie del centrosinistra nei Municipi Romani al voto in estate (Montesacro e Garbatella) sanciscono il fallimento in città della classe dirigente voluta dai fedelissimi dell’ex premier, bocciando i candidati espressione dei “caminetti” Dem. Al contrario, avanza il cosiddetto ...

Prevenzione ustioni - un nuovo progetto per la scuola dell’infanzia del II Municipio di Roma : Dopo l’importante impegno del II Municipio per l’insegnamento delle manovre di distruzione nelle scuole, arriva un altro importantissimo progetto destinato a insegnanti, bambini e personale scolastico dell’infanzia. Si chiama “Prevenzione degli incidenti da ustione in età prescolare”, patrocinato dal Municipio Roma II e promosso da Asso.B.us Onlus. Presentata questa mattina alla scuola Forte Antenne di Villa Ada, ...

Roma. Settimana della Scuola Pubblica del Municipio 7 : Dal 16 al 22 aprile prende vita la terza edizione della Settimana della Scuola Pubblica del Municipio 7, dedicata alla

Mercato Forte Boccea di Roma - da studenti proposta per Municipio XIII : Indietro 13 aprile 2018 2018-04-13T14:55:28+00:00 Roma – studenti e istituzioni insieme per progetti di riqualificazione urbana. E’ quanto prevede il protocollo firmato nella sede del Municipio XIII, dalla presidente Giuseppina Castagnetta e l’universita’ degli studi di Roma La Sapienza, dipartimento Architettura e Progetto. Grazie a questo accordo, gli studenti potranno elaborare una serie di proposte […]

Roma : I Municipio - comitati e studenti piazza : Roma – Questa mattina in piazza la popolazione scolastica e il I Municipio contro la pedonalizzazione della Terrazza sul Colosseo, in largo Gaetana Agnesi. La delibera della Giunta capitolina, che prevede la riapertura al traffico della parte interna del piazzale davanti alle scuole non piace a residenti, studenti, genitori e personale scolastico degli istituti Vittorino da Feltre , Giuseppe Mazzini e Cavour. Nonostante la fitta pioggia e ...

Roma. Raggi incarica Capoccioni per progetti sviluppo Municipio III : E’ stato conferito a Roberta Capoccioni l’incarico di collaborare a titolo gratuito nell’ambito delle funzioni svolte dalla sindaca di Roma

Roma : Municipio VIII - 28 aprile primarie centrosinistra : Roma – Sabato 28 aprile si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio VIII. Lo ha stabilito ieri in tarda serata il tavolo di coalizione. A sfidarsi, in vista delle elezioni in programma il 10 giugno, saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l’ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Potrebbe essere della partita anche Nando ...

Roma : Municipio VIII - Foschi si candida alla Presidenza : Foschi: Le istituzioni che debbono essere sempre la casa di tutti Roma – Enzo Foschi, vicesegretario Dem nel Lazio, ha fatto un annuncio attraverso Facebook. “Care amiche e amici mi candido alle primarie per la Presidenza del Municipio Roma VIII. In una coalizione larga politica e civica con chiari valori di riferimento di chi cerca sempre di vedere il mondo con gli occhi dei più deboli e dei più soli. Sono sicuro di poter ...