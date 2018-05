ilfattoquotidiano

: Pecore 'tosaerba' nelle grandi ville di Roma. Assessore capitolino: 'C'è l'esempio di Berlino' - - Agenzia_Ansa : Pecore 'tosaerba' nelle grandi ville di Roma. Assessore capitolino: 'C'è l'esempio di Berlino' - - fattoquotidiano : Roma, l’assessore Montanari propone: “Capre come tosaerba nelle ville”. Poi la precisazione: “Solo nelle campagne” - vittoriozucconi : Nell'indifferenza di una Roma ormai rassegnata, un altro assessore della #nonsindaca scende dalla carcassa in fiamm… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ci mancavano solo le pecore e le capre. Dopo cavalli, maiali, cinghiali, gabbiani e mettiamoci pure topi, nella fattoria (o meglio, nella giungla) capitale si trova un altro motivo per scatenare l’ennesimo dibattito animale. La proposta sui generis stavolta arriva da Pinuccia, assessora all’Ambiente della Giunta guidata da Virginia Raggi, che in una diretta Facebook dedicata alle domande dei cittadini, rispondendo a un quesito sull’eterno problema della cura del verde pubblico, risponde candidamente che “la sindaca recentemente mi ha sollecitato l’utilizzo delle pecore e degli animali per effettuare questa attività, che già viene fatta al parco della Caffarella e che vorremmo estendere agli altri parchi e alle grandi ville. È un modo semplice, che fanno in altre grandi cittàBerlino, ci sembra giusto e interessante”. Apriti cielo. Un minuto dopo su internet ...