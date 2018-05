Roma | i centri massaggi erano case chiuse | arrestati 4 uomini e una donna Nel pacchetto

Roma - scoperto giro di prostituzione in centri massaggi : 5 arresti : Roma, 16 mag. , askanews, I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale ...

Il food delivery conquista i centri storici di Roma e Milano : Milano, 3 mag. , askanews, Un business che sembra non conoscere crisi: la ristorazione in Italia continua a crescere e sempre di più si sceglie di affidarsi agli chef dei ristoranti. Con in più la ...

Supermercati aperti 1 maggio 2018/ Orari Roma - Milano e Bologna : negozii e centri commerciali chiusi - le info : Supermercati aperti 1 maggio 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e Orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 20:35:00 GMT)

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2018/ Milano - Torino - Roma : info orari - centri commerciali e negozi. Chi chiude? : SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:02:00 GMT)

Supermercati aperti 1 maggio 2018/ Roma e Milano - negozi e centri commerciali chiusi : info e orari : Supermercati aperti 1 maggio 2018: Milano e Roma, negozi e centri commerciali a rischio durante la giornata. informazioni e orari, ecco tutte le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:42:00 GMT)

Tornelli a Venezia - centri sociali rimuovono quello di piazzale Roma dopo un solo giorno : “Non si mettono i cancelli alla città” : Una trentina di giovani, in gran parte attivisti dei centri sociali, ha rimosso uno dei due varchi che il Comune di Venezia aveva posto ieri, sabato 28 aprile, per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ‘caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma. “Non c’entrano con controllo del turismo, non si mettono cancelli ad una città” ha detto Tommaso ...

SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRILE 2018/ Info Roma e Milano : Bologna - centri commerciali e negozi aperti : Supermercato aperti OGGI 25 APRILE 2018: Roma e Milano, negozi e centri commerciali aperti durante la Festa della Liberazione. Tutte le Info, i link e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Supermercati aperti oggi 25 aprile 2018/ Milano e Roma : negozi e centri commerciali - tutte le info : Supermercato aperti oggi 25 aprile 2018: Roma e Milano, negozi e centri commerciali aperti durante la Festa della Liberazione. tutte le info, i link e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 07:22:00 GMT)

Supermercati aperti 1 Maggio 2018 : negozi e centri commerciali a Roma - Milano - Napoli e Torino : Scopriamo quali saranno i Supermercati e centri commerciali che resteranno aperti il prossimo 1 Maggio 2018. Come spesso succede per la Maggior parte delle festività come ad esempio la Festa della Liberazione del 25 aprile, anche in occasione della festa dei lavoratori non è semplice riuscire a trovare negozi in funzionamento. Per questo motivo abbiamo pensato con questo articolo di darvi tutte le informazioni utili a riguardo proponendovi una ...

Supermercati aperti 25 aprile 2018 : negozi e centri commerciali di Roma - Milano - Napoli e Torino : In questo articolo vi forniremo le informazioni utili su quali saranno i Supermercati e centri commerciali che resteranno aperti il prossimo 25 aprile 2018. Come capita in ogni giorno festivo, anche in occasione della Festa della Liberazione non è facile trovare negozi in funzionamento e allora, prima di uscire di casa è opportuno controllare con attenzione la lista di tutte le attività commerciali aperte per questa festività. Per questo motivo ...

Supermercati aperti Pasquetta 2018/ Milano - Roma e gli scioperi : negozi e centri commerciali (Oggi 2 aprile) : Supermercati aperti a Pasquetta, 2 aprile 2018: Milano, Roma e l'ombra scioperi nel resto d'Italia. Le informazioni sulle aperture di negozi e centri commerciali.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:55:00 GMT)

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Milano e Roma : i negozi e i centri commerciali (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:28:00 GMT)

Roma. Al via tre nuovi centri antiviolenza : Al via tre nuovi centri antiviolenza in tre diversi territori della città: Municipio VI, Municipio VII, Municipio VIII. Roma Capitale