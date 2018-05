Roma | adescava i gay in chat e dopo notte di sesso li drogava e rapinava

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Rapineunadisfrenata. Era questa la specializzazione di un 45enne diche,aver adescato in rete gli omosessuali in rete, li invitava a trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una piacevole serata insieme.L'ultima efferata rapina è avvenuta la settimana scorsa. M.F. ha identificato la vittima su unadi incontri e poi ci ha passato la. Al risveglio, però, ecco il colpo: l'uomo lo costringe a consegnarli soldi, carte di crediti, computer e anche l'automobile. Non contento, il rapinatore lo droga e lo lega al letto, poi fugge con il bottino.Gli investigatori del commissariato di Porta Maggiore, lo hanno identificato e arrestato seguendo una doppia traccia: quella digitale, grazie alla geo localizzazione del pc, e quella più classica, favorita proprio dal rapinatore che, fuggendo con l'auto rubata, ha urtato alcune macchine parcheggiate. L'uomo si ...