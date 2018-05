Roland Garros 2018 | le date e il calendario Programma | orari giornalieri e tv

Roland Garros - Tsonga annuncia il suo forfait. Berrettini nel tabellone principale : PARIGI , FRANCIA, - Jo-Wilfried Tsonga ha annunciato su Twitter che non sarà in gara al Roland Garros . Il tennista francese, a causa di un problema al menisco, aveva perso gli appuntamenti a Indian ...

Nadal show agli Internazionali BNL d'Italia : 'Penso a vincere l'8° titolo - non al Roland Garros' : Ha perso lo scettro di numero uno al mondo ceduto a Federer dopo Madrid, ma Rafa Nadal è sempre Rafa Nadal e arriva a Roma da grande favorito, dopo i successi di Barcellona e Montecarlo e 50 set vinti consecutivi, nuovo record mondiale ...

Tennis - Internazionali d’Italia 2018 : Serena Williams rinuncia a Roma - non è in forma. Assente al Roland Garros? : Serena Williams si è cancellata dal tabellone degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 12 maggio. L’ex numero 1 al mondo, ora scivolata al 454 dopo la maternità e inserita nel draw di Roma grazie al ranking protetto, ha dichiarato di non essere ancora al top della forma e che si sta preparando per essere pronta al 100% per competere. La 36enne sta faticando a riprendere ritmo dopo la gravidanza: quest’anno ha ...

Roland Garros 2018 - quando si gioca? Il calendario e le date. Programma - orari e tv : ... scrivendo in maniera ancora più significativa il proprio nome nei libri di storia di questo sport. Lo spagnolo deve vincere per mantenere la vetta del ranking ATP e non lasciare lo scettro all'...

Roland Garros 2018 - quando si gioca? Il calendario e le date. Programma - orari e tv : Si stanno per accendere i riflettori sul secondo Slam stagionale: sui campi di Parigi, i migliori giocatori del mondo si daranno battaglia per conquistare il secondo Slam dell’anno. L’attesa in campo maschile è per vedere se Rafael Nadal sarà in grado di vincere il torneo per l’undicesima volta, scrivendo in maniera ancora più significativa il proprio nome nei libri di storia di questo sport. Lo spagnolo deve vincere per mantenere la vetta ...

La napoletana Sacco vince a Salsomaggiore e strappa il pass per il Roland Garros : Si tratta del torneo più importante del mondo su terra battuta, altro traguardo storico per il tennis campano giovanile.

Tennis - UFFICIALE Roger Federer salta il Roland Garros : “Non ho 25 anni - mi risparmio per Wimbledon” : Ora è UFFICIALE: Roger Federer non parteciperà al Roland Garros 2018. Il Maestro, che a inizio stagione ha vinto gli Australian Open ed è tornato a essere il numero 1 del ranking ATP, tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda dall’11 al 17 giugno, subito dopo lo Slam sulla terra rossa parigina a cui non prenderà parte. Lo svizzero ha spiegato i motivi della sua rinuncia: “Non ho più 25 anni e in questo momento devo risparmiare ...

Il Roland Garros in versione esports : a Roma torneo per tutti gli appassionati : Anche il mondo del tennis è stato conquistato dagli esports, una passione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Proprio questo ha spinto a organizzare una versione sullo schermo del Roland Garros, il torneo che si tiene ogni anno in Francia. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Bigben e con l’ente che […] L'articolo Il Roland Garros in versione esports: a Roma torneo per tutti gli appassionati è ...

Tennis : infortunio Kokkinakis - salterà il Roland Garros : ROMA - Thanasi Kokkinakis è costretto a fermarsi ancora. Il 22enne talento australiano, che era stato sul punto di lasciare il Tennis , per sua stessa ammissione, dopo un calvario durato un paio d'...

Saranno 6 gli italiani al Roland Garros : Sono state rese note le entry-list della prossima edizione del Roland Garros che scatta domenica 27 maggio sulla terra rossa di Parigi. In quella maschile sono quattro i tennisti italiani già sicuri ...

Roland Garros - sei azzurri in tabellone : PARIGI , Francia, - Rese note le entry-list della prossima edizione del Roland Garros che scatta domenica 27 maggio sulla terra rossa di Parigi . In quella maschile sono quattro i tennisti italiani ...

Gli esports conquistano il tennis : in arrivo il torneo virtuale del Roland Garros : Il numero di appassionato di esports, gli sport elettronici, sta crescendo in maniera impressionante. A esserne conquistati non sono più solo i semplici utenti, che amano sfidare amici e parenti con partite in grado di regalare grandi emozioni, ma anche gli stessi addetti ai lavori. Sono infatti sempre più numerosi i club che scelgono di […] L'articolo Gli esports conquistano il tennis: in arrivo il torneo virtuale del Roland Garros è ...

Federer si prende una pausa : niente tornei su terra rossa - compreso il Roland Garros : Roger Federer si prende una pausa e dà appuntamento a Wimbledon. Lo svizzero, che ieri sera è stato eliminato dal Miami Open dall'australiano Kokkinakis e che lunedì 2 aprile perderà lo scettro di ...